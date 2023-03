Unterstützer des Landesklinikum Lilienfeld

Das Landesklinikum Lilienfeld, eine nicht mehr wegzudenkende medizinische Einrichtung für die ganze Region. Es ist das einzige Krankenhaus auf der weitläufigen Strecke zwischen St. Pölten und Bruck/Mur und - in die andere Richtung - bis nach Baden. Es deckt nicht nur allumfassend medizinische Belange, von der Geburtenabteilung, Notfallambulanz bis hin zur Palliativstation ab, es ist auch Garant für medizinische Nahversorgung für die Menschen im Bezirk. Für viele Bürger sind die Kontinuität des Klinikums und wohnortnahe Versorgung selbstverständlich, sodass mitunter dessen Wertschätzung in der Gesellschaft dafür ein wenig zu kurz kommt. Der „Verein der Freunde Krankenhaus Lilienfeld“ mit Obfrau Leopoldine Grupp hat sich daher zum Ziel gesetzt, immer wieder die Bedeutung des Lilienfelder Landesklinikums den Bürgern ins Gedächtnis zu rufen und Initiativen zu setzen, die zur Standortsicherung beitragen. Dazu zählt unter anderem die Förderung von angehenden Jungärzten. „Wir stellen diesen zwei Wohnungen in Kooperation mit dem Stift Lilienfeld zur Verfügung“, informiert Schriftführerin Maria Bader. Intention sei es, begabte Nachwuchsmediziner hier im Klinikum auf Dauer zu halten.

Doch der Verein leistet auch einen wichtigen Beitrag am sozialen Sektor. „Wir unterstützen, natürlich nach genauer Prüfung, die Anschaffung medizinischer Hilfsmittel wie Rollstühle oder notwendige Therapien, wenn Patienten sich in einer finanziellen Notsituation befinden“, führt Bader aus.

Der Benefizabend in Traisen sollte Gemeindevertreter und den Verein besser vernetzen, vor allem, um das Klinikum und die Leistungen der Belegschaft wieder mehr vor den Vorhang zu holen.

