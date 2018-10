Das „Who is Who“ der österreichischen Motorradszene kommt nach Traisen, denn am 10. November (Beginn 15 Uhr) präsentiert Bürgermeister Herbert Thumpser sein neuestes Buch „„Österreichische Legenden in Schräglage, Teil 2“.

Monatelang hat sich der Ortschef darum bemüht, die Topstars des Motorradsports der letzten Jahrzehnte für eine Reise nach Traisen zu gewinnen. Mit Erfolg: Vom Weltmeister 2001 und 3fachen Isle-of-Man-Sieger Klaus Klaffenböck über die GP-Sieger Gustl Auinger und Gerd Kafka bis zu den Legenden Karl Auer, Harald Bartol, Bertl Neumair, Andreas Preining und Hans Zemsauer wird sich die Elite einstellen. „Darüber hinaus haben sich Staatsmeister wie Sigi und Mühlfried Minich, Peter Holper, Ernst Fagerer, Sepp Doppler und Christian Zwedorn – sie alle waren Teil meines ersten Bandes – angesagt“, zählt Thumpser auf. Rund 60 ehemalige und heutige Staatsmeister — so kommt der von 1956, Otto Heisinger, genauso wie der aktuelle Superstock-600-Staatsmeister Gerold Gesslbauer — werden sich ein Stelldichein geben.

Österreichs Motorradlegenden zu Gast in Traisen

Zudem werden Familienmitglieder und Wegbegleiter von Rupert Hollaus anwesend sein. Denn der Traisner Hollaus war, so wie Klaffenböck, Weltmeister und Isle-of-Man-Sieger. „Eine weitere Parallele zwischen den beiden ist die Tatsache, dass nach Rupert Hollaus in Traisen ein Platz und nach Klaus Klaffenböck eine Straße benannt wurde“, berichtet Thumpser. Aus der Motocross-Szene werden Erwin Machtlinger, Karl Sulzer und Manfred Klerr erwartet.

Und von der Speedwayabteilung hat Heinrich Schatzer sein Kommen zugesichert. „Eine derartige Dichte von Staatsmeistern zu einem Zeitpunkt an einem Ort hat es wahrscheinlich ganz, ganz selten, wenn überhaupt, gegeben“ freut sich der Autor und betont: „Für uns ist es eine Ehre, alle Staatsmeister und Vizestaatsmeister begrüßen zu können.“ Darüber hinaus gibt es die Gelegenheit, mit diesen Legenden nach der Präsentation Benzingespräche zu führen.