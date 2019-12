Nach nun über drei Jahren treuer Dienste wurde auch der Notarztstützpunkt für den Bezirk Lilienfeld auf ein neues, Niederösterreichweit identes Fahrzeug umgestellt.

Die feierliche Übergabe fand vergangenen Montag durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Präsident des Roten Kreuzes Josef Schmoll statt. Ein Team durfte das neue Fahrzeug in Empfang nehmen.

Als Basisfahrzeug dient ein Allrad betriebener Volkswagen T6 Caravell mit 204 PS.

Die Entscheidung für das Modell fiel vor allem auf Grund des großen Platzangebots, das gemeinsam mit einem neuartigen Beladekonzept am überzeugendsten war.

Das Fahrzeug befindet sich bereits im Dienst und konnte erfolgreich die ersten Einsätze absolvieren.

So funktioniert das NEF-System

Beim Notarzteinsatzfahrzeug handelt es sich um einen PKW mit Sondersignalen, das von einem Notfallsanitäter gelenkt wird und mit einem Notarzt besetzt ist. Bei kritischen Notfällen, bilden ein Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug die rettungstechnische, einsatz-, versorgungs- und transporttaktische Einheit.

Der Notarzt übernimmt die präklinische Erstversorgung und entscheidet abhängig vom Patientenzustand, ob der Patient zuhause belassen wird, vom Rettungswagen ins Krankenhaus oder mit Notarztbegleitung transportiert wird. Erfordert der Zustand des Patienten einen Transport mit Notarzt, werden alle notwendigen Geräte wie EKG-Monitor und Notfallrucksack im Rettungswagen mitgeführt. Entsprechende Halterungen sind in den Rettungswägen vorhanden.

Der Notarzt fährt mit dem Patienten im Rettungswagen ins Krankenhaus, das Notarzteinsatzfahrzeug fährt im Konvoi nach.

Ein Team: Notarzt und Notfallsanitäter

Die Mindestbesatzung am Notarzteinsatzfahrzeug besteht aus Notarzt und Notfallsanitäter. Der Notarzt entscheidet über alle medizinische Maßnahmen und führt jene Tätigkeiten durch, die Ärzten vorbehalten sind (zum Beispiel Intubation oder Verwahrung von Suchtgift). Der Notfallsanitäter ist zuständig für Einsatzleitung, Koordination mit anderen Einsatzkräften und Behörden, Kommunikation mit der Rettungsleitstelle und Dokumentation.

Weiterbildung für Sanitäter an allen Dienststellen

Um für den Betrieb mit dem neuen NEF gerüstet zu sein, wurden alle Sanitäterinnen und Sanitäter der Rettungsstützpunkte des Roten Kreuzes und Arbeiter Samariter Bundes im Einsatzbereich des Notarzteinsatzfahrzeuges für den Bezirk Lilienfeld zu einer Fahrzeugpräsentation eingeladen.

Rotes Kreuz

Die ehrenamtlichen und hauptberuflichen Notfallsanitäter des Notarzteinsatzfahrzeugs haben ebenso eine verpflichtete Ausbildung in mehreren Modulen, wie Einsatztaktik, Arzneimittel- und Medizinprodukteschulung, Reanimationstraining, erweiterte Traumaversorgung sowie einem ÖAMTC Fahrsicherheitstraining, durchlaufen.

29 Jahre Notarztstützpunkt für den Bezirk Lilienfeld

Seit den 1980er-Jahren entstanden in ganz Österreich Überlegungen, das bestehende Notfallrettungswesen mit einem Notarztsystem zu ergänzen.

Im Bezirk Lilienfeld wurde der erste Notarztwagen am 1. April 1990 von der Rot Kreuz Bezirksstelle Lilienfeld in den Dienst gestellt. Das Landesklinikum Lilienfeld ist von Beginn an in die notärztliche Versorgung der Region eingebunden gewesen und stellt heute alle Notärztinnen und Notärzte.

Die Mediziner gewährleisten durch ihre täglichen Dienste an den Abteilungen Anästhesie und Intensivmedizin, Interne Medizin, Chirurgie und Gynäkologie, sowie durch vorgeschriebene Fortbildungen im Bereich der präklinischen Notfall- und Katastrophenmedizin die optimale Versorgung von lebensgefährlich Erkrankten oder Verunfallten.

Der Notarztstützpunkt Lilienfeld versorgt den Bezirk Lilienfeld, Teile des Pielachtales und des oberen Schwarzatales. Im Jahresschnitt rückt das NEF zu etwas mehr als 1000 Einsätze aus und absolviert dabei um die 35.00 tausend Kilometer.

Aktuell verrichten im Durschnitt 16 ehrenamtliche- und zwei hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie ein Pool aus 8 Notärztinnen und Notärzte Dienst.