Das aus ecoplus-Regionalfördermitteln finanzierte „Bergerlebnis in Niederösterreich – BIN 2023“ steuert die touristische Entwicklung an neun ausgewählten Standorten, darunter Annaberg und Mitterbach.

Seit Jahresbeginn wurden in den Gemeinden Stärken-Schwäche-Analysen durchgeführt und mögliche Zielgruppen definiert, nun liegen erste Konzepte zur künftigen Positionierung vor. So will Annaberg vor allem „Erlebnisse in/mit/von/durch die Natur“ bieten, Mitterbach sich als „Naherholungsgebiet für die Einheimischen und Fernerholungsgebiet für die Bevölkerung der Ballungszentren“ etablieren.

„Nun geht es darum, die Projektideen auszuformulieren, die Details auszuarbeiten und auf Praktikabilität und Umsetzbarkeit zu überprüfen“, gibt Landesrätin Petra Bohuslav die Marschroute vor.