Drei Freizeitunfälle am Lilienfelder Muckenkogel

Mountainbiken boomt, bei allen Generationen. Das Risiko ist jedoch stetiger Begleiter. Das musste auch eine 62-jährige Freizeitsportlerin aus Traismauer am Sonntag schmerzlich erfahren.

Sie war mit ihrem Mountainbike auf der Abfahrt von der Traisner Hütte. Auf der Straße zur Bergstation passierte das Missgeschick. Sie stürzte und verletzte sich dabei. Ein Bergretter war rasch zur Stelle und versorgte sie bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers „Christophorus 15“. Dieser flog sie ins Krankenhaus.

Doch dies war nicht der einzige Unfall an diesem Wochenende am Muckenkogel: Am Tag zuvor rutschte eine Wienerin beim Abstieg vom Jägersteig aus und brach sich dabei den Knöchel. Lilienfelder und Freilander Bergretter brachten sie mit der Gebirgstrage zur Talstation des Liftes, wo sie ins Bergrettungsfahrzeug umgeladen und dann schließlich an einer geeigneten Stelle der Rettung zum Transport ins Spital übergeben wurde.

Am Samstag musste die Bergrettung auch einem Pielachtaler Mountainbiker zu Hilfe eilen. Er war oberhalb des „grünen Tors“ gestürzt und verletzte sich dabei (Die NÖN berichtete).