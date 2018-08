Am Sonntag um 13.04 Uhr wurde die Bergrettung Mitterbach zum ersten Einsatz auf die Gemeindealpe alarmiert. Ein 10-jähriger Urlauber aus Hamburg war bei einem Freizeitunfall verunglückt. Rettungssanitäter der Bergrettung nahmen die Erstversorgung vor. Der junge Patient wurde in Begleitung seiner Mutter abtransportiert und im Tal an das Team des Roten Kreuz Mariazellerland übergeben. Dieses brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung ins Gesundheitszentrum Mariazell.

Bereits um 13.35 Uhr wurde schon zum nächsten Einsatz alarmiert. Ein 53-jähriger Wiener benötigte in den Ötschergräben die Hilfe der Bergrettung.

Wanderer und Hund gerettet

Bei der Erstversorgung wurden Kreislaufprobleme und eine Knieverletzung festgestellt - der Rettungshubschrauber Christophorus 15 wurde alarmiert, der Verletzte mittels Tau geborgen und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus geflogen.

Damit war die Arbeit für die Bergrettung Mitterbach aber noch nicht abgeschlossen. Der Verunfallte hatte einen ausgewachsenen Labrador mit sich geführt, der nun ohne Herrl in den Ötschergräben stand. Der Bergrettung blieb nichts anderes übrig, als den Vierbeiner mitzunehmen. Ein Mitglied betreute den Hund bis zum Abend, dann konnte er von einem Bekannten des Verunfallten abgeholt werden.