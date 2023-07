Lilienfelder Absolventen schaffen Abschlussprüfung

„Nicht im Ziel liegt das Glück einer Reise, sondern in der Art zu Reisen“: So lautete das Motto der diesjährigen Abschlussklasse des Bildungszentrums Phyra. Denn dort wurde der dritte Jahrgang perfekt gerüstet mit hart erlerntem Fachwissen, sozialen Kompetenzen und fertigen Berufsabschlüssen ins Berufsleben entlassen.

Begonnen hat die Ausbildung in der Fachschule Sooß. Im dritten Jahr wurde schließlich nach einem viermonatigen Pflichtpraktikum die Ausbildung im Bildungszentrum Pyhra fortgesetzt.

Insgesamt waren die letzten Jahre gespickt mit Herausforderungen für die Schülerinnen. Doch diese meisterten nichtsdestotrotz ihre Prüfungen zur Mittleren Reife bis zum Ende. Auch eine Abschlussarbeit wurde im Zuge der Reifeprüfungen zu einem Fachthema geschrieben. Zusätzlich mussten die Schülerinnen sowohl eine praktische als auch eine mündliche Prüfung ablegen. Nur noch die Prüfung zur Heimhelferin steht noch aus. Diese findet erst Ende August findet in Form einer kommissionellen Prüfung statt.

Viele Berufswege von der Kinderbetreuung bis zum Einzelhandel

Die jungen Absolventinnen können nun direkt in einen Beruf einsteigen. Als Kinderbetreuerin, in späteren Jahren Tagesmutter, Personenbetreuerin, medizinische Büroassistentin sowie mit dem Basismodul für verschiedene Assistenzberufe sind die Absolventinnen ideal ausgebildet. Einige Schülerinnen haben sich für die vierjährige Schulform mit dem Abschluss im Einzelhandel entschieden. Aber auch dem Start in einen Lehrberuf oder dem Besuch einer weiterführenden Schule steht nichts im Wege.

Im Rahmen der Feier wurden auch die Facharbeiterbriefe für das ländliche Betriebs- und Haushaltsmanagement von Bezirksbäuerin und Kammerobmann-Stellvertreterin Maria Brandl (Bezirk St. Pölten), Kammerobmann Johannes Zuser und Gebietsbäuerin Marianne Butzenlechner (Bezirk Melk), Bezirksbäuerin und Kammerobmann-Stellvertreterin Petra Schmölz (Bezirk Lilienfeld) sowie und für den Bezirk Scheibbs von Sabine Hofer stellvertretend für die Bezirksbäuerin überreicht. Auch die Vorsitzende der Prüfungskommission, Abteilungsvorständin Gerlinde Grossmann vom Mostviertler Bildungshof durfte sich von den guten Leistungen der Schülerinnen überzeugen.