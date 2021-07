Die zuletzt erfolgten Öffnungsschritte gehen mit einer merklichen Entspannung des Arbeitsmarktes einher: „Diese erfreuliche Entwicklung bringt natürlich auch neuen Schwung in den Stellenmarkt, dem Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld wurden seit Jahresbeginn 707 freie Stellen von den Betrieben gemeldet, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 13,1 Prozent“, weiß AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch. Diese besser werdenden Chancen habe das AMS genutzt und seit Jänner bereits 3.425 Vermittlungsvorschläge gemacht. „Gleichzeitig wurden 507 beim AMS Lilienfeld gemeldete offene Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt“, betont die AMS-Lilienfeld-Chefin.

„Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt aber jenen KundInnen, die bereits seit längerer Zeit auf Jobsuche sind. Deswegen sind wir eng mit den Betrieben in der Region in Kontakt, um mit konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chancen auf einen beruflichen Neustart von Langzeitarbeitslosen effektiv zu erhöhen und den Arbeitskräftebedarf der Unternehmen punktgenau zu decken“, hebt Selch hervor. So haben seit Jahresbeginn bereits 25 langzeitarbeitslose Personen wieder den Einstieg ins Berufsleben geschafft – eine Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 108,3 Prozent.

Bianca Bertl ist ein Beispiel für so einen Wiedereinstieg: Als Mutter von fünf Kinder gestaltete sich die gewünschte berufliche Integration in den Arbeitsmarkt schwierig. Nach einer mehrtägigen Arbeitserprobung wurde sie Mitte Oktober 2020 in Teilzeit fix beim St. Veiter Möbelhaus Pommer eingestellt.

„Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die hohe Motivation von Frau Bertl sowie ihre Freundlichkeit den Kunden gegenüber“, betont Chefin Johanna Pommer. Und sie freut sich: „Bereits während der Arbeitserprobung hat sich Frau Bertl überall eingebracht und sich als Allrounderin gezeigt, auch ihr Wohnort in St. Veit war mit ausschlaggebend.“ Die Eingliederungsbeihilfe des Arbeitsmarktservices für Langzeitarbeitslose sei kein Einstellkriterium gewesen, aber sicher ein gutes Instrumentarium. Mittlerweile ist Bianca Bertl im Möbelhaus Pommer Vollzeit beschäftigt.