Hainfelder Mittelschüler durften in Betrieben schnupperten

Berufspraktische Tage waren vor den Herbstferien in der Mittelschule Hainfeld angesagt. „Es handelt sich hierbei um eine grundsätzliche Orientierung der Schülerinnen und Schüler, welchen Beruf sie in ferner Zukunft anstreben möchten", sagt Schulpädagoge Bernhard Heindl. 24 Schüler der 4b-Klasse wurden während der „Schnupperzeit" in den verschiedenen Betrieben von den Pädagogen Bernhard Heindl und Gerhard Vonwald begleitet und betreut. „Allein in der Unternehmensgruppe Zöchling durften sieben Schüler in Lehrberufe wie Mechaniker, in der PR-Assistenz oder im Bauwesen schnuppern", freut sich Heindl.

Drei Tage lang etwa durfte Bianca Berger die inspirierende Welt des Werbe- und Grafikdesign in der Public Relation Abteilung der Firma Zöchling miterleben. Das Trio Bernhard Reischer, Yannik Steirer und Patrick Zottl verbrachte ein paar Tage am Zöchling-Bau in Hainfeld und technisches Interesse an der LKW- Mechanik zeigte Dominik Hagenauer in der Zöchling-Werkstätte.

Krankenhausküche, Kaufhaus, Lkw-Werkstätte und mehr

Sarah Steiner wiederum schnupperte in zwei völlig verschiedenen Betrieben. Sie zeigte Interesse an der Natur in der Gärtnerei Gauppmann, aber auch bei Optiker Gramm gab es für die 14-Jährige interessante Einblicke. Elias Trimmel wiederum hatte die Möglichkeit, in der Lilienfelder Krankenhausküche mitzuhelfen. Für ihn galt natürlich die strenge hygienisch einwandfreie Bekleidungsvorschrift genauso wie für die fix angestellten Mitarbeiter.

Colin Schwarz machte sein Kurzpraktikum im Einzelhandel. Er wechselte in den drei Tagen zwischen dem Kaufhaus Eichberger und der Stadtgreisslerei Hainfeld. „Colin hat viel ausprobiert und er durfte ungefährliche Arbeiten verrichten. Insgesamt hat er sich an der Arbeit recht interessiert gezeigt", lobt Geschäftsführerin Karin Steyrer auch, „dass der Bursch während des Schnupperns kein einziges Mal ein Handy zur Hand nahm." Colin selbst bestätigt auf NÖN-Anfrage, dass er sich einen Beruf im Warenverkauf später gut vorstellen könne.

Bianca Berger durfte die inspirierende Welt des Werbe- und Grafikdesign in der Public Relation-Abteilung der Firma Zöchling miterleben. Foto: privat

Bernhard Reischer, Yannik Steirer und Patrick Zottl (v. l.) verbrachten ein paar Tage am Zöchling-Bau in Hainfeld Foto: privat

Technisches Interesse zeigte Dominik Hagenauer (r.) in der Zöchling-Werkstätte, im Bild mit Christoph Steinböck (l.). Foto: privat

Sarah Steiner schnupperte in zwei völlig verschiedenen Betrieben - in der Gärtnerei Gauppmann und bei Optiker Gramm in Hainfeld. Foto: privat