Gebürtiger Türnitzer hat Job mit 1.600 Tieren

Letzte Woche am 4. Oktober war Welttierschutztag. Jener Tag, der Menschen daran erinnern soll, dass Tiere schützenswerte Geschöpfe sind, denen artgerechte Haltung und faire Behandlung gebührt. Tierliebhaber sind viele, doch nicht wenige sind mit der Haltung ihres Schützlings überfordert oder waren sich nicht der Tragweite bei der Anschaffung des Tieres bewusst. Das stellt Stephan Scheidl leider immer wieder fest. Der gebürtige Türnitzer leitet das Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria, das zweitgrößte Europas.

Tiere hat der heute 30-Jährige „schon immer geliebt“, betont er. Hühner, Kaninchen und Reptilien waren Begleiter seiner Kindheit, auch die Pferde des Pferdehofs Hoppel in Türnitz, wo er Reitstunden nahm. Schon als Kind zählte es zu seiner größten Freude, wenn er beim Lilienfelder Tierarzt Heinz Heistinger ein wenig „mithelfen“ durfte. Heistinger war es dann auch, der ihn unterstützt hat, seinen Berufstraum – Tierpfleger zu werden – zu verwirklichen. „Wir sind zur Tierpflegerschule nach Wien gefahren, um diese anzusehen“, dankt er noch heute. Die Aufnahmekriterien waren streng. Rund 350 Bewerbungen, 25 Ausbildungsplätze. „Ich landete aber auf Platz 26 – eine Welt brach für mich zusammen“, weiß er. Doch dann – die glückliche Fügung: Ein Kandidat fiel aus. „Ich durfte nachrücken“, erzählt er. Scheidl absolvierte die dreijährige Schule, die auf der veterinärmedizinischen Universität Wien ihren Standort hat. Ein Praktikum beim Schönbrunner Zootierarzt folgte. Dort assistierte er in der öffentlichen Kleintierpraxis, war aber auch beim Behandeln diverser Zootiere, vom Elefanten bis zum Orang-Utan dabei. „Das Artenspektrum dort war sehr spannend“, betont er. Dann zog es ihn auf die Notfallambulanz mit Intensivstation für Kleintiere auf der Vet-Med Wien. „Vergiftungen, schwere Erkrankungen, OPs mit Beatmung standen da auf der Tagesordnung, Einsätze wie im Humanbereich“, schildert er.

Das Kaninchen wird dann dem Kind langweilig und das Pferd rasch zu teuer oder zeitaufwendig“ Stephan Scheidl, Leiter des Tierschutzhauses Vösendorf über unüberlegte Tieranschaffungrn

Außerdem baute er die Wildtierstation der Stadt Wien in Laxenburg auf. Hier werden Füchse, Wildschweine, Dachse, Krähen und andere Wildtiere, verletzt, erkrankt oder als Findling übergeben, gesund gepflegt. „Ziel ist die Rückführung in die Natur, bei allen Tieren ist das aber nicht mehr möglich“, erklärt er. Seit vier Jahren leitet er das Tierschutzhaus Vösendorf, eine herausfordernde Aufgabe. „Wir versorgen jährlich rund 5.000 Tiere, Meerschweinchen, Hunde, Katzen, Schafe, Pferde oder Affen“ zählt er nur einige Arten auf. Aktuell sind es 1.600 Tiere, die ihn umgeben. Er weiß: „Nicht jeder, der sein Tier abgibt, ist automatisch verantwortungslos. Es gibt schon traurige Schicksale.“ Doch viele Tierhalter schaffen sich voreilig und unüberlegt ein Haustier an: „Das Kaninchen wird dann dem Kind langweilig und das Pferd rasch zu teuer oder zeitaufwendig“, nennt er Beispiele. Viele Tiere seien „Mode-Trends“. „Wenn ein neuer Hundefilm herauskommt, kann man damit rechnen, dass diese Rasse dann boomt“, sagt Scheidl. Er macht Führungen für Schulkassen und andere Interessierte im Tierschutzhaus. „Um aufzuklären, wie viel Verantwortung ein Tier bedeutet“ , betont er. Den Tierschutzgedanken gibt er auch als Lehrer an der Tierpflegerschule weiter. Gezielte Tiervermittlungen sind ihm wichtig. Im Bezirk Lilienfeld haben schon Kamerunschafe und Pferde von Tierschutz Austria ein neues Zuhause gefunden. „Da ist ein bisserl meine Mama beteiligt. Die sitzt in Lilienfeld beim Billa an der Kassa und erzählt dann von den Tieren“, schmunzelt er.