Schon im April hatte die ÖVP um Bürgermeister Wolfgang Labenbacher Handlungsbedarf geortet, wies doch der Rechnungsabschluss 2020 bei der Müllbeseitigung einen Abgang über 40.000 Euro aus. Die Gemeindeordnung sehe bei den Gebührenhaushalten die Kostendeckung vor. „Bei Zuwiderhandeln kann die Gemeinde um Zuweisungen und Förderungen seitens des Landes umfallen. Das wäre wirklich grob fahrlässig“, betont der Stadtchef.

Im Gemeinderat gab es daher – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – die logische Konsequenz. Die Müllgebühren wurden um rund fünf Prozent angehoben. Ebenso erhöht haben die Mandatare die Friedhofsgebühren – und zwar um vier Prozent. Die Argumentation fällt ähnlich wie beim Müll aus. Es gelte, auch in puncto Friedhof die Kostendeckung anzustreben, von der man nicht zuletzt ob großer Investitionen und eines laufenden Darlehens derzeit weit entfernt sei, so Bürgermeister Labenbacher.

Kostendeckung sei anzustreben, sagt ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Labenbacher. privat, privat

Zu spüren bekommen die Bürger die Maßnahmen per 1. Juli: Zu diesem Zeitpunkt werden die abgesegneten Gebührenerhöhungen wirksam.

Getragen werden die Anhebungen übrigens nicht nur von der Mehrheitsfraktion ÖVP, sondern auch von der Opposition. „Als SPÖ halten wir uns natürlich an die gesetzlichen Bestimmungen, die eine kostendeckende Führung des Gebührenhaushaltes vorsehen. Wir wollen, wie auch schon in der Vergangenheit, die Erhöhungen so moderat als möglich gestalten. Das ist auch diesmal bei der Abfallwirtschaft und im Friedhofsbereich so“, erklärt die rote Fraktionsführerin Annemarie Mitterlehner auf NÖN-Anfrage. Dazu komme, dass in naher Zukunft Investitionen im Wertstoffsammelzentrum Lilienfeld gemacht werden müssten, um eine ordnungsgemäße Lagerung von Wertstoffen zu gewährleisten, weiß die SPÖ-Frontfrau.

Die Erhöhungen werden so moderat als möglich gestaltet, betont Annemarie Mitterlehner (SPÖ). NOEN

Die letzte Erhöhung der Müll- und Friedhofsgebühren datiert in der Bezirkshauptstadt übrigens aus dem Jahr 2020.