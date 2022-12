Beschuldigter gefasst 54-Jähriger in Wohnung in St. Veit überfallen

E in 54-Jähriger ist am Wochenende in seiner Wohnung in St. Veit a. d. Gölsen (Bezirk Lilienfeld) überfallen und beraubt worden. Als Beschuldigter gilt nach Polizeiangaben vom Montag ein 37-Jähriger.