Zum 2. Mal in Folge erhielt die Gemeinde die Auszeichnung „Goldener Igel 2019“ des Landes Niederösterreich für vorbildlich gepflegte öffentliche Grünräume. Dabei musste auch ein Projekt umgesetzt werden, schildert geschäftsführende Gemeinderätin Silvia Panzenböck: „Dafür noch ein großes Dankeschön an das Team der Berg- und Naturwacht, an die Familie Prochaska und das Kinderteam, das anlässlich des Ferienspiels ein Riesennützlingshotel mit den Kindern anfertigte. Dieses wird im Pfarrgarten aufgehängt.“

Und Panzenböck streut ihren Mitstreitern Rosen: Damit so eine Aktion umgesetzt werden könne, bedürfe es eines Teams, das gut zusammenarbeitet und zusammenhilft – und das schon seit Jahren: „Allen voran das Blumenteam, die Gemeinde, der Bauhof sowie Vereine wie auch das Kinderteam.“