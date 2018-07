Der Gemeinderat hat am Mittwoch den Startschuss für eine der größten Investitionen der letzten Jahrzehnte gegeben. „In den nächsten Jahren fließen rund zwei Millionen Euro in die Kaumberger Infrastruktur“, bestätigt Bürgermeister Michael Wurmetzberger (ÖVP).

Folgende Großprojekte wurden konkret beschlossen:

Araburg: Der Gemeinderat fällte einen Grundsatzbeschluss. „Es sollen in den Bereichen Sanierung, Ausbau und Belebung durch mehr Werbemaßnahmen und ein besseres touristisches Konzept in den nächsten drei Jahren 500.000 Euro investiert werden“, verrät Bürgermeister Michael Wurmetzberger. Dabei spendet der Ortschef viel Lob: „Einen großen Anteil daran haben zwei Kaumberger Vereine, die Burgschauspieler und die Freunde der Ruine Araburg, die das Projekt nicht nur finanziell, sondern auch mit viel Tatkraft unterstützen.“ Getragen wird das Projekt zu einem großen Teil aus EU-Fördergeld. Dazu wurde ein Leaderregionsprojekt geschaffen, dessen Umsetzung bereits von der Projektauswahlgruppe der Leaderregion Triestingtal beschlossen wurde. „Zusätzlich bekommen wir vom Amt der NÖ Landesregierung in den nächsten drei Jahren kulturelle Förderungen für die Araburg“, ergänzt Ortschef Wurmetzberger.

Wasserversorgung: Der Gemeinderat gab grünes Licht für eine Sanierung in den nächsten drei Jahren im Umfang von 500.000 Euro.

Abwasserbeseitigung: „Da der Kanal in einigen Bereichen schon vor über 40 Jahren verlegt wurde, ist es notwendig, auch in diesem Bereich einige Erneuerungen durchzuführen. Speziell im Gebiet der Bergsiedlung werden in den nächsten Jahren Sanierungen in der Abwasserbeseitigung vorgenommen“, kündigt Wurmetzberger an.

Grundankäufe : Zwei Grundankäufe im Bereich Sonnenhang sowie im Bereich Alpenlandsiedlung wurden beschlossen, wobei am Sonnenhang eine Siedlungserweiterung geplant ist.

Details zu diesen vier geplanten Großvorhaben und zum Projekt „Kaumberg 2035“ werden im Rahmen des zweiten Bürgermeisterstammtisches am 31. August um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle bekannt gegeben.