AMS Lilienfeld holte sich bundesweite Auszeichnungen

Gleich zweimal durfte das AMS Lilienfeld bei der Verleihung des „Best of AMS Award 2022“ jubeln. In der Kategorie Frauenbewertungen und Gleichstellungsindikatoren schaffte es den ersten Platz österreichweit und in der Kategorie Geschäftsstelle mit den verhältnismäßig meisten Vortragsstunden in der Aus- und Weiterbildung den dritten.

„Chancengleichheit für Frauen und Männer ist dem AMS ein zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen und bei uns in Lilienfeld gelebte Philosophie! Durch gezielte Aus- und Weiterbildung werden bei uns Frauen und Männer gleichermaßen unterstützt", sagte AMS Lilienfeld-Leiterin Margareta Selch. "Mit Stolz nehmen wir die Preise entgegen und freuen uns riesig über die Auszeichnungen. Diese sind nicht einfach so zu erzielen, sondern erfordern Engagement, Teamgeist und auch ein wenig Glück".