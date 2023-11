Hohenberger bei Hohenbergern: FF zu Gast bei deutscher Partnerwehr

Mitte Oktober feierte die Freiwillige Feuerwehr Hohenberg an der Eger ihr 150. Jubiläum. Dazu wurden Kommandant Siegfried Warta, weiters das Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hohenberg an der Eger, Helmut Warta, und eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Hohenberg sowie Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer nach Hohenberg an der Eger eingeladen.

Im Zuge des Festaktes wurden auch einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hohenberg an der Eger mit der internationalen Feuerwehrmedaille des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes geehrt. Danach wurden gegenseitig Präsente und Ehrengeschenke überreicht.

Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer gratulierte in seiner Rede der Freiwilligen Feuerwehr Hohenberg/Eger zum 150- jährigen Jubiläum und bedankte sich für die bereits seit 1984 bestehende Partnerschaft zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Hohenberg und der Freiwillige Feuerwehr Hohenberg an der Eger.