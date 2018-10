„Wir haben unseren Rekord von 17.000 Besuchern gebrochen“, zieht Gerhard Bauer, Organisator des 13. Original Traisner Oktoberfestes, stolz Bilanz. An zwei Wochenenden zog es bestens gelaunte Menschenmassen nach Traisen, um mit Top-Acts der Schlagerszene, wie den Draufgängern, den Edlseern, Hannah oder Mark Pircher, bei einigen Maß Bier sowie genüsslicher Kulinarik ausgelassen zu feiern.

Fesch in Tracht gekleidet tanzte dieses junge Paar bis in die frühen Morgenstunden. | NOEN

Ross Antony als Publikumsmagnet

Besonders großen Anklang fand der heurige Stargast Ross Antony. Er brachte die Hallen zum Beben und bescherte auch dem Veranstaltungsteam um Bauer persönliche Highlights. „Er hat die Massen derart angeheizt, wir hätten es uns nicht besser vorstellen können“, schwärmt der Organisator über den Auftritt des beliebten Publikumsmagneten.

Erste Verhandlungen für Programm 2019

Ausgeruht wird auf den verdienten Lorbeeren freilich nicht: Die Planungen für nächstes Jahr laufen bereits an, so stehen kommende Woche schon die ersten Verhandlungen mit etwaigen Stargästen am Programm. Fest stehen dürfte jedenfalls, dass auch die 14. Auflage des Traisner Oktoberfestes 2019 die Menschen in Scharen anlocken wird.