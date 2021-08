Einsatz für die Feuerwehr Hohenberg am Freitag: Ein Betonmischwagen war am Weg zu einem Forstgut in Hohenberg und kam auf halber Strecke vom Güterweg ab. Aufgrund des Starkregens war die Straße ausgespült. Der Lastwagen versank ungefähr einen halben Meter mit seinen Reifen im weichen Erdreich und drohte, umzustürzen. Der Lenker blieb aber unversehrt. Die Floriani sicherten den Schwertransporter mit drei Seilwinden ab und zogen ihn damit wieder zurück auf die Fahrbahn.