Senioren des Bezirks Lilienfeld erkundeten renommiertes Unternehmen

Sorgenfrei mit Unterstützung ein paar schöne Stunden genießen: Dieser Einladung folgten vergangenen Mittwoch 24 Senioren. Für gute Stimmung und Sicherheit sorgte ein 14-köpfiges Betreuerteam vom Roten Kreuz Lilienfeld- St. Aegyd.

Am 25. Oktober organisierte das Team der Gesundheits- und Sozialen Dienste vom Roten Kreuz Lilienfeld – St. Aegyd einen Betreutes Reisen-Tagesausflug. Dieser führte die Teilnehmer auf eine Entdeckungsreise nach Ybbsitz. Gemeinsam wurde das renommierte Unternehmen Riess Kelomat GmbH besichtigt, deren hochwertige Haushaltsartikel allseits bekannt sind. Die Senioren erhielten dabei spannende Einblicke in die Produktionsprozesse.

Anschließend ging es zum gemeinsamen Mittagessen. Am Heimweg wurde noch ein Zwischenstopp am Skywalk in Kirchberg an der Pielach eingelegt. Den Abschluss bildete ein Besuch beim Gasthaus Mahrer im idyllischen Dirndltal, wo sich die Mitreisenden mit Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre stärken konnten.

„Reisen bedeutet für ältere Menschen so viel mehr als nur neue Orte zu sehen. Es ermöglicht ihnen, ihre Lebensqualität zu verbessern, indem sie neue Eindrücke und Erlebnisse sammeln“, weiß Teamleiterin Karin Brunner über die Notwendigkeit dieses Angebots.