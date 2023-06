Neue Tischlerei in St. Aegyd

Die Firma „ReStWOODS“ feiertunter der Führung von Tischlermeister Florian Felsberger und seinem Bruder Christof Felsberger ihre Eröffnung in St. Aegyd. Nachdem Tischlermeister Franz Weirer nach 20 Jahren in den Ruhestand geht, übernahmen die beiden Jungunternehmer nun eine Tischlerei und stellen so sicher, dass es in St. Aegyd nach wie vor wertvolle Produkte aus Holz gibt.

Oberste Prämisse des Brüderpaars Felsberger ist dabei die Herstellung von besonderen und einzigartigen Designermöbeln, Tischen, Uhren und Lampen aus den Werkstoffen Holz, Epoxidharz und Metall. Jedes Werkstück wird dabei in Handarbeit gefertigt und ist somit ein Unikat. Nebenbei werden aber natürlich auch ganz normale Tischlereiaufträge angenommen und Standardmöbel gefertigt.

Mit dem Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer, Georg Lintner, gratulierte Bürgermeister Karl Oysmüller den beiden zur Neuübernahme. „Es ist mir eine Freude, dass nach 20 erfolgreichen Jahren Tischlermeister Franz Weirer nun in den wohl verdienten Ruhestand gehen kann und in St. Aegyd mit der Firma ReStWOODS auch nahtlos eine Tischlerei weiterbestehen wird“, erklärt Oysmüller. Die neue Tischlerei schafft neue Arbeitsplätze und hat in Zukunft die Absicht zur Ausbildung von Lehrlingen geäußert. Solch kleine Betriebe seien von enormer Wichtigkeit und könne diese laut Oysmüller durchaus als wichtigen „Nahversorger“ für die Bevölkerung bezeichnen. „Mein Dank geht an Franz Weirer für Tätigkeit. Ich wünsche ihm alles Gute und Gesundheit für die Pension. Dem neuen Betriebsinhaber und seinem Team wünsche ich viel Freude und Erfolg“, so Oysmüller abschließend.