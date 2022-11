Gemeindealpe: Neue Terzerhaus-Pächter gefunden – Bauers übernehmen

Mit Start der Wintersaison erwarten neue Pächter die Gäste des Terzerhauses – und diese sind in der Gastroszene keine Unbekannten: Die Traisner Oktoberfestmacher Kevin und Gerhard Bauer werden mit 8. Dezember in die Wintersaison auf der Mitterbacher Gemeindealpe starten. „Es ist alles unter Dach und Fach mit den NÖ Bahnen“, versichert Kevin Bauer.

Das Team der NÖ Bahnen ist erleichtert, dass der Betrieb des eigenen Terzerhauses durch die neuen Pächter gesichert ist. Die Hütte wartet mit 200 Sitzplätzen auf und besticht mit tollen Ausblicken ins Mariazellerland. Foto: NÖ Bahnen

Denn diese vergab als Betreiber der Hütte den Pachtvertrag. Das war notwendig, wie NÖ-Bahnen-Sprecherin Katharina Heider-Fischer bestätigt. „Aufgrund schwerer persönlicher und gesundheitlicher Probleme der derzeitigen Pächter wurde deren Pachtvertrag nicht verlängert“, begründet sie dies.

„Wir betreiben ja noch in Annaberg das Teichstüberl und den dortigen Schiverleih. Da passt dann das Terzerhaus einfach gut dazu.“ Kevin Bauer

Dass Ersatz gefunden werden konnte, erleichtert das NÖ-Bahnen-Team. „Wir freuen uns umso mehr, mit der Familie Bauer erfahrene und erfolgreiche Gastronomen gefunden zu haben, die unser Terzerhaus ab der Wintersaison 2022/23 bewirtschaften und den Gästen einzigartige Genussmomente bieten werden“, betont Heider-Fischer.

Warum die Wahl auf sie fiel, ist für Kevin Bauer nahe liegend: „Wir betreiben ja noch in Annaberg das Teichstüberl und den dortigen Schiverleih. Da passt dann das Terzerhaus einfach gut dazu.“ Ansonsten wird sich an den Gastrobetrieben der Bauers nicht viel ändern. „Wir betreiben weiter den Stadl für die Events, die XL-Lounge in Traisen und die Genuss-Lounge in Wien“, zählt Bauer auf.

„Das Personal für das Terzerhaus steht. Wir werden großteils auf unser Stamm-Team zurückgreifen“, sagt Kevin Bauer. Drei Küchenkräfte, vier Mitarbeiter im Service und eine Reinigungskraft sind derzeit vorgesehen. „Wir setzen auf gut bürgerliche Küche“, betont er zum kulinarischen Angebot. Die Schlüsselübergabe fürs Terzerhaus erfolgt am 14. November, ein musikalischer Eröffnungsevent ist für 17. Dezember geplant.

