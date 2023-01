Betrieb läuft Mehr saubere Energie durch weiteres Türnitzer Wasserkraftwerk

Lesezeit: 2 Min ST Sophie Tröster

Prokurist Karl- Heinz Wieland, Vizebürgermeister Robert Nagl und geschäftsführender Gemeinderat Werner Eigelsreiter (v. l.) überzeugten sich vor Ort von der gelungenen Inbetriebnahme des neuen Kleinkraftwerks.“ Foto: Gemeinde Türnitz

E in zweites Wasserkraftwerk in Betrieb ebnet den Weg in eine grünere Zukunft.