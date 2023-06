Rundgang durchs Trost-Firmengelände

Der Wirtschaftsbund (WB) NÖ konnte im Rahmen eines Betriebsbesuches bei der Firma Trost in Traisen wichtige Einblicke in die Bereiche Transport und Güterverkehr sammeln. WBNÖ -Landesobmann und Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker wurde dabei von Landtagsabgeordneten Jochen Danninger begleitet.

Geschäftsführer Johannes Trost berichtete über das in dritter Generation geführte Familienunternehmen und den Umgang mit den aktuellen Herausforderungen. „Unser Unternehmen ist dank mehrerer Standbeine sehr breit aufgestellt. Das hilft uns, krisenresistenter zu sein. Der Arbeitskräftemangel, die hohen Treibstoffkosten und die allgemeine Abschwächung der Konjunktur, insbesondere in der Braubranche, sind für die gesamte Branche aber bereits eine große Belastung“, informierte Trost. Die Trost GmbH habe sich auf die Bereiche Güter- und Planenverkehr, Sonder- und Schwertransporte, Autokranverleih, Erdbau, Schnellbaukranlogistik, Maschinenverbringung, Rohrlogistik, Kfz-Werkstätten-Betrieb sowie Hallenvermietung spezialisiert. An vier Standorten in Niederösterreich beschäftigt das Unternehmen insgesamt rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fuhrpark des Unternehmens umfasst aktuell 180 Lkw, 40 Mobilkräne und 30 Baumaschinen.

„Der Arbeitskräftemangel und die hohen Energiekosten stellen für viele Branchen eine große Herausforderung dar. Wolfgang Ecker. Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

„Es ist bemerkenswert, welches breite Spektrum an Dienstleistungen das Unternehmen über die Jahre aufgebaut hat. Die Firma Trost deckt viele Bereiche ab, vom klassischen Güterverkehr über Sondertransporte bis hin zum Autokranverleih“, betonte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Mit Innovationsgeist und hoher Qualität der Dienstleistungen habe der Betrieb sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. „Der Arbeitskräftemangel und die hohen Energiekosten stellen für viele Branchen eine große Herausforderung dar“, merkte dabei Ecker an. Der Wirtschaftsbund setze sich daher für die rasche Umsetzung der Unterstützungen gegen die hohen Energiekosten und entschlossene Maßnahmen am Arbeitsmarkt ein.

Auch Jochen Danninger zeigte sich von dem Familienunternehmen beeindruckt: „Der Betriebsbesuch hat gezeigt, dass die Zuversicht der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie in bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in herausfordernden Zeiten nicht abnimmt“, sagte Danninger. Abschließend erinnerte er noch: Das Land Niederösterreich habe mit dem NÖ Kinderbetreuungspaket einen wichtigen Schritt gesetzt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und so dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.