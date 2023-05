WKNÖ-Präsident Ecker auf im Bezirk Lilienfeld auf Tour

Vollbild

WKNÖ- Präsident Wolfangang Ecker war auf Betriebstour. In der Bezirksstelle Lilienfeld traf dieser daher Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk. Es kamen Thematiken wie Arbeitskräftemangel, Energie und Preise zur Sprache. „Der Fachkräftemangel hat sich zu einem allgemeinen Mitarbeitermangel entwickelt und betrifft alle Branchen und Regionen, unabhängig von der Qualifikation. Dazu kommen immense Herausforderungen durch die aktuellen Rohstoff- und Energiepreise. Was unsere Betriebe jetzt brauchen, sind unbürokratische Unterstützung und Planungssicherheit“, fasst Wolfgang Ecker die Situation zusammen. Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Traisner Frisöse Sonja Wieser, Lilienfelder Floristin Maria Wagner. Edith Moser von der Eschenauer Pension Moser, Lilienfelder Unternehmer Norbert Topf, Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Martin Hauser vom Verpackungsteam St. Veit/Gölsen, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Leonhard Merckens von der Hirschalm GmbH in Kleinzell) und Gerald Hoppel von der Lilienfelder Hoppel Dach- und Fassadensystem GmbH (v. l.) trafen sich zum Unternehmerfrüstück. Das in Hohenberg lokalisierte Unternehmen "isoplus" produziert unter dem Motto "Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit". Dir Firma produziert vorgedämmte Rohrsysteme für die Nah- und Fernwärmeversorgung sowie für Industrieanlagen aller Art. Kunden- und Marktnähe ist eine große Priorität von isoplus und konnte sich mit über 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits in Österreich und Deutschland als Marktführer beweisen. Am Foto sind WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Geschäftsführer Gregor Wegerer (isoplus), WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Geschäftsführer Roland Mitterbauer (isoplus), Geschäftsführer Christian Rockenbauer (isoplus) und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker zu sehen. (v. l.) Das 1996 von Andreas Wiesbauer gegründete Unternehmen Andreas WIebauer GmbH steht seither im Zeichen von kreativem Unternehmertum und Wachstum. Der Unternehmensgründer war an der Planung und am Bau des ersten Neuson Tilt Harvesters beteiligt, dessen Prototyp bereits 1999 in Betrieb ging. Inzwischen hat das Unternehmen 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch der Fuhrpark ist um ein Vielfaches größer. „Andreas Wiesbauer hat sich mit 20 Jahren selbständig gemacht und hat es vom relativ kleinen Holzschlägerer- und Erdbauunternehmen zu einem der wichtigsten Pelletserzeuger in Österreich gebracht. Ich freue mich über dieses beeindruckende Beispiel für niederösterreichischen Unternehmergeist“, gratuliert WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Beim Betriebsbesuch von der Andreas Wiesbauer GmbH in Hohenberg waren Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Eigentümer Andreas Wiesbauer, Gattin Helga Wiesbauer-Kalteis, Patrick Kalteis, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold anwesend. (v. l.)

