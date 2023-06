Herstellung von Spirituosen und Likören in Hainfeld

Alles andere als eine Schnapsidee: Zu Zeiten, in denen die Bauwirtschaft durch Auftragsrückgänge auf sich aufmerksam macht, baut die Rohrbacher Schlosswarenfabrik Wilhelm Grundmann GmbH mit Sitz in Hainfeld auf ein zweites Standbein.

Neben dem klassischen Geschäft mit Schloss- und Beschlag, wo die Auftragslage direkt von der Bauwirtschaft abhängig ist, soll durch den neuen Geschäftszweig, der Herstellung von Spirituosen und Likören und der Handel mit Produkten aus der Reform und Diabetikerküche der Standort weiter abgesichert werden. „Die neue Sparte am Standort hat den unschätzbaren Vorteil, dass sich die Fixkosten am Standort halbieren und sich die neue Sparte an der gesamten Infrastruktur der Schlosswarenfabrik von der Fakturierung bis hin zur Kommissionierung bedient und so Kosten eingespart werden“, sagt Friedrich Gruber.

Die Schlosswarenfabrik Grundmann hat den renommierten Likör- und Spirituosenhersteller Lehar in Ebreichsdorf (Bezirk Baden), übernommen. Dieser war vor allem für den Lehar Eierlikör bekannt. Hergestellt und abgefüllt in Hainfeld soll nach wie vor die gesamte Produktpalette der Firma Lehar, angefangen von Bränden und Schnäpsen, Rum und Bitterlikören, internationalen Spirituosen wie Whiskey, Wodka, Gin, aber auch in Alkohol eingelegte Früchte. Darüber hinaus wird den Kunden auch eine große Vielfalt bei den Likören angeboten. Neben dem Verkaufsschlager, dem Eierlikör, wird dieser darüber hinaus in vielfältigsten Variationen beispielsweise als Schokoeierlikör, Mohneierlikör, Haselnusseierlikör angeboten. Zusätzlich werden Produkte aus der Reform und Diabetikerküche eine Gemüsesuppe, Süßungsmittel, Propolis-Tropfen, Blütenpollen, Leinsamen, Schwedenbitter und diverse Elixiere hergestellt.

Aktuell wird am Standort in Hainfeld eigens eine Produktions- und Lagerhalle mit über 2.200 Quadratmetern neu errichtet. Besonders auf die Wertschöpfung innerhalb des Bezirks Lilienfeld wurde Wert gelegt und ist man seitens des Unternehmens stolz. So hat man bei den Erd- und Asphaltierungsarbeiten mit der Firma Hans Zöchling Ges.m.b.H einen professionellen Partner gefunden. Den gesamten Betonbau lieferte die Lehner Systembau GmbH, deren Mutterunternehmen die gesamte Hallenkonstruktion herstellt. Die gesamte Elektroinstallation und die Montage der Photovoltaikanlage erfolgen durch die Firma Itech Elektro GmbH aus Rohrbach und den eigenen Betriebselektrikern. „Durch die Montage einer weiteren 450 kWp großen PV-Anlage ist die Energiebilanz am Standort bei Grundmann nunmehr ausgeglichen. Es werden nur jene Strommengen erzeugt, die auch am Standort verbraucht werden. Damit sparen wir uns die Kosten für jede Kilowattstunde, die nicht mehr bezogen werden muss“, betont Firmenchef Friedrich Gruber.

Bis zur Fertigstellung des Betriebsgebäudes wird allerdings am bisherigen Standort in Ebreichsdorf produziert und die Flaschen werden mittels Abfüllanlage vollautomatisch abgefüllt, gekapselt, etikettiert, in Kartonagen gesetzt, verpackt und palettiert. „Ohne eine solche vollautomatische Anlage könnten keine 1.5 Millionen Flaschen jährlich vom Band laufen“, führt der Firmenchef weiter aus.

Geliefert werden die Produkte größtenteils an den Lebensmitteleinzelhandel, aber auch an Endkunden. Darüber hinaus sind die Produkte im Kaufhaus Ramsau und beim Stadtgreissler in Hainfeld verfügbar. Auch für größere Feste und Feiern ist man gerne bereit, den entsprechenden Bedarf an alkoholischen Getränken zu liefern. Ein Auszug der Produkte ist unter www.lehar.at zu finden.