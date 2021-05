Alkohol am Steuer tut selten gut. Das unterstreicht der Unfall, der sich am Samstagabend in Rohrbach ereignete.

Eine Mutter fuhr mit ihren minderjährigen Kindern auf der L 132 von Michelbach in Richtung Rohrbach. Plötzlich kam die 29-Jährige bei Durlaß rechts von der Straße ab, der vollbesetzte Wagen krachte gegen ein Verkehrszeichen und eine Leiteinrichtung. In einer Wiese endete erst der Schleuderkurs.

Die Lenkerin wurde verletzt; ihre minderjährigen Kinder - das jüngste ist erst drei Jahre alt - hatten einen wahren Schutzengel und kamen relativ glimpflich davon. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog die Frau ins Universitätsklinikum St. Pölten; ihre Kinder brachte die Rettung vorsorglich ebendort hin. Dort bestätigte sich dann der Verdacht: Die Mutter hatte sich betrunken ans Steuer gesetzt. Sie wird angezeigt.