15 Jahre „Essen auf Räder“ in Hainfeld

Wenn das tägliche Zubereiten von Speisen etwas schwerer fällt, ist eine ausgewogene und vor allem warme Mahlzeit umso wichtiger. Das Rote Kreuz sorgt in Hainfeld und Umgebung mit seinem Angebot „Essen auf Rädern“ für die Versorgung von Menschen, die selbst nicht mehr kochen wollen oder dies aus gesundheitlichen Gründen nicht können.

„Bereits seit 15 Jahren werden in Kooperation mit dem Bistro Reithofer drei unterschiedliche Menüs angeboten“, erzählt die zuständige Teamleiterin Renate Thron vom Roten Kreuz. Dazu führt sie weiter aus:„Wir können auf individuelle Erfordernisse eingehen, da die Klienten frei wählen, an welchen Tagen sie ihr Essen geliefert haben möchten. Das Service kann auch gern nur für einen kurzen Zeitraum wie während der Urlaubszeit von Angehörigen oder bis zur Wiedergenesung in Anspruch genommen werden.“

Ausgeliefert werden die warmen und frisch zubereiteten Mittagsmenüs von ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeitern von Montag bis Samstag (außer an Feiertagen). Interessenten melden sich direkt beim Bistro Reithofer. Die Verrechnung erfolgt monatlich – unkompliziert – via Bankeinzug.

Ein Blick auf die Menüpläne zeigt, dass die Auswahl der Speisen bunt gemischt ist – auch für Vegetarier ist immer etwas Passendes dabei: http://www.dascatering.at/menueplan/.

Nähere Informationen zum Service und Anmeldung: Feinkost Reithofer, Tel: 02764/2440, E-Mail: office@feinkost-reithofer