Der älteste Kaumberger ist 100: Josef Halbwax hat viel zu erzählen

Der 1. März ist für Josef Halbwax ein besonderes Datum: Der älteste Kaumberger feierte seinen 100. Geburtstag.

Josef und Maria Halbwax 1948 bei der Eröffnung des Gasthauses im Haus Markt 29. Jetzt befinden sich Geschäft und Gasthaus unter der Adresse Markt 4. Foto: privat

Zu erzählen, weiß der rüstige Jubilar im Gespräch viel. Von traumatischen Ereignissen etwa rund um den Zweiten Weltkrieg: „Mit 15 Jahren ging es zur Hitlerjugend, mit 19 Jahren zur Wehrmacht und nach Stalingrad.“

Im Zuge des Russland-Feldzuges wurde Josef Halbwax durch einen Scharfschützen an der Hand und im Gesicht schwer verwundet. Weil seine Eltern daheim in Kaumberg eine kleine Landwirtschaft betrieben, durfte er abrüsten.

Moderne Technik war hier anfänglich noch nicht im Einsatz, erinnert sich der Jubilar: „Alles wurde mit der Sense gemäht. Pferde und Ochsen waren eingespannt.“

Als Wirt, Gemeindediener oder im Sägewerk tätig

Beruflich zeigte Josef Halbwax auf vielen Ebenen Geschick: So führte ihn die Arbeit etwa ins Sägewerk oder in den Kommunaldienst als Gemeindediener und Schulwart. Neben einer kleinen Landwirtschaft und einem Geschäft führte Josef Halbwax acht Jahre lang in Kaumberg zudem ein Gasthaus.

In Sachen gesetzliche Vorschriften war damals noch alles viel leichter, weiß der Jubilar: „Ich kann mich an keine Kontrolle im Gasthaus erinnern. Den Gewerbeschein hat man leicht gekriegt.“

Heutzutage sei das Wirtedasein – mittlerweile führt Enkelsohn Walter Halbwax den Kirchenwirt in Kaumberg – alles andere als einfach: „Rauchen dürfen die Gäste nicht, trinken auch nicht.“ Da könne ein Gastronom dann unterm Strich „nichts verdienen“, befindet der 100-Jährige.

„Drei Gendarmen haben wir in Kaumberg gehabt, jetzt gar keinen mehr.“ Josef Halbwax Ältester Kaumberger

Bestens in Erinnerung ist dem Geburtstagskind die gute Infrastruktur in Kaumberg in seinen jungen Jahren: Neun Gasthäuser und zwei Tankstellen habe es beispielsweise gegeben. Und: „Drei Gendarmen haben wir in Kaumberg gehabt, jetzt gar keinen mehr.“

Das vor Jahren erfolgte Aus der Zugverbindung über den Gerichtsberg kommentiert der betagte Jubilar staubtrocken: „Heute fahren noch ein paar Autobusse, aber da sitzt niemand drinnen.“

„Mit Politik habe ich mich überhaupt nie befasst“

Ins Staunen gerät der Zuhörer, wenn Josef Halbwax von Preisen während seiner Kindheit erzählt: „Ein Liter Wein kostete zwei Schilling, ein Liter Milch 26 Groschen.“ Umgerechnet sind das 0,15 Euro beziehungsweise 0,02 Euro.

Vereinswesen und Kultur als Anliegen

Kein Hehl macht der 100-Jährige aus seiner Weltanschauung. „Mit Politik habe ich mich überhaupt nie befasst.“Dafür umso mehr mit dem Vereinswesen und der Kultur. „Ich war ein guter Tänzer“, bestätigt Halbwax seine Leidenschaft für Musik. Kein Wunder daher, dass er Gründungsmitglied der Jugend- und Trachtenkapelle Kaumberg ist.

Die Musiker zählten am Wochenende zu den ersten Gratulanten. Und viele weitere Glückwünsche für den Jubilar werden noch folgen, denn Josef Halbwax ist in Kaumberg auch langjähriges Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, der ÖKB-Ortsgruppe sowie des Bauern- und Wirtschaftsbundes.

