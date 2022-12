Kamin in St. Aegyder Einfamilienhaus geriet in Brand

Werbung

Brandverdacht in einem Einfamilienhaus: So lautete die Alarmierung für die FF St. Aegyd-Markt am Dienstagabend, auch die Betriebsfeuerwehr Roth Technik wurde mitalarmiert.

Binnen wenigen Minuten waren fünf Fahrzeuge mit 33 Mann der beiden Feuerwehren vor Ort. Rasch war klar, dass es sich um einen Schwelbrand im Bereich des Kamins handelte.

Die vier Bewohner des Hauses bemerkten den Brand selbst, wählten den Notruf und brachten sich in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.

Mit schwerem Atemschutz ausgestattet, begann der erste Trupp mit dem Öffnen der Zwischendecke sowie der Wand im Bereich des Kamins. Parallel dazu entfernte im Außenbereich ein weiterer Trupp die Wandverschalung und öffnete das Dach. Immer wieder wurden Glutnester abgelöscht und mit der Wärmebildkamera das Brandgeschehen kontrolliert.

Da der zuständige Rauchfangkehrer zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht zu erreichen war, wurde ein weiterer Rauchfangkehrer kontaktiert, der in kürzester Zeit eintraf und den Kamin kontrollierte.

