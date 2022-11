Adventmärkte der Region heuer sparsam und doch besinnlich

Der Duft von Lebkuchen, Keksen, Punsch und Glühwein. Glitzernde Kugeln und allerlei Kunsthandwerk aus der Region, umrahmt von besinnlicher Adventmusik, fernab von Glanz und Glamour: So präsentieren sich die Adventmärkte im Bezirk und im steirischen Mariazell in diesem Jahr. Die NÖN hat sich umgehört: Die Nachfrage der Aussteller, an Adventmärkten teilzunehmen, ist groß. Doch im Hinblick auf die Energiekrise wollen die Veranstalter bei der Durchführung sparen. Hier ein kleiner Auszug:

Der „Advent in Lilienfeld“ wird nach zweijähriger Corona-Pause am ersten Adventwochenende (von 25. bis 27. November) im Stift Lilienfeld stattfinden. „Der Kunsthandwerksmarkt ist voll. Über 20 Aussteller haben zugesagt“, ist Thomas Gravogl, Obmann des „Advent in Lilienfeld“, erfreut. Und: „Wir haben sogar eine Warteliste.“

Beim Gastroangebot setzt das Adventteam rund um Gravogl auf Vereine; auf gewerbliche Anbieter wird verzichtet. Energiesparen ist natürlich Thema. „Wir haben heuer den Pfarrsaal als Ausstellungsraum weggelassen. Wir haben räumlich komprimiert, um Heizkosten zu sparen, auch wenn das Stift durch Ökostrom – sozusagen vor der Haustüre – beheizt wird.“

Heizschwammerl wird es im Außenbereich keine geben. „Da verwenden wir lieber wie in der Vergangenheit die bewährten Holzöfen“, kündigt Gravogl an.

Der Rohrbacher Advent findet von 9. auf 10. Dezember statt. Der Bogen spannt sich vom Pfarrbastelmarkt über eine Adventstunde in der Volksschule hin zu einer besinnlichen Kaffeejause für die ältere Generation im Gemeindesaal und dem „Adventmarkt“ selbst. Auch hier wird Energie gespart. „Früher gab es bei jedem Standl ein Heizschwammerl. Auf das verzichten wir heuer“, nennt Bürgermeister Karl Bader den Beitrag zur Energiekostenreduktion.

50 Stände und im Zentrum thront die imposante Basilika: Zu einem der bekanntesten und schönsten Adventmärkte zählt der Mariazeller Advent samt seinem breit gefächerten Kulturprogramm. Auftakt für den Markt, der an allen vier Adventwochenenden stattfindet, ist bereits am Donnerstag, 17. November. Da geben die Wiener Sängerknaben um 19 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Basilika.

Der Mariazeller Advent steht heuer klar im Fokus des Energiesparens. Es gibt ein neues Beleuchtungskonzept, das auf Kerzen statt Strom setzt. „Wir wollen in Mariazell bewusst ein Zeichen für Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Energiekrise setzen“, betont dazu Veranstalter Andreas Schweiger. Auf elektrisches Licht will man heuer, so weit möglich, verzichten.

Direktor Christian Mesner und sein Team vom Schloss Freiland verzichten auf die Durchführung des Adventmarkts. Foto: Denk

Ein vorläufiges Aus gibt es indes für den beliebten Adventmarkt in Schloss Freiland . Christian Mesner, Direktor des Seminarhotels Schloss Freiland, hat dazu eine simple Erklärung parat: „Wir haben zu wenig Personal.“

Das Interesse der Aussteller, zu kommen, sei natürlich gegeben. Angebote an Helfern musste er leider ablehnen, denn: „Bei unserem Betrieb geht das nicht so einfach. Wir haben in der Küche strengste Hygienevorschriften und eine genaue Logistik, die nicht so einfach von hausfremden Personen durchgeführt und übernommen werden kann.“

