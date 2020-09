Zweiradlenker bei Verkehrsunfällen verletzt .

Bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich sind am Donnerstagnachmittag bzw. frühen Abend zwei Motorrad- und ein Radfahrer teils schwer verletzt worden. Alle drei Opfer wurden per Notarzthubschrauber in Krankenhäuser transportiert, teilte die Landespolizeidirektion mit.