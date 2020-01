„Das Bekenntnis zu Klima- und Umweltschutz sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind aus städtischer Sicht sicherlich begrüßenswert. Leider verliert sich das Regierungsprogramm trotz 330 Seiten oftmals in Überschriften. Vor lauter Unterausschüssen, Arbeitsgruppen und Task Forces bleiben kaum konkrete Ergebnisse greifbar. Allgemein zeigt sich am Übereinkommen deutlich, wie sehr die Grünen in diese Regierung wollten. Mich überrascht, dass die Grünen Passagen akzeptieren, die laut Experten eindeutig der Menschenrechtskonvention widersprechen. Da wurden einige Grundsätze über Bord geworfen.“

Bürgermeister Matthias Stadler, St. Pöltens Bezirksparteivorsitzender, SPÖ

„Ich gebe der neuen Koalition sehr gute Chancen, die Zeit ist und war reif für Türkis-Grün, beide waren Wahlgewinner nach der letzten Nationalratswahl und es gibt in einigen Bundesländern schon erfolgreiche Koalitionen. In meiner Heimatgemeinde Eichgraben funktioniert seit fünf Jahren die Zusammenarbeit gut. Für die Region erwarte ich mir einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs, strukturell und im Angebot, sowie die Umsetzung des 1-2-3 Euro Tickets, das für Niederösterreich ein 365 Euro Öffi-Ticket umfasst. Auch ein Überdenken des S 34-Projekts, gegen das die Grünen im Bezirk schon lange protestieren, erwarte ich mir.“

Michael Pinnow, St. Pöltens Bezirkssprecher der Grünen

Das wird eine spannende Zusammenarbeit zwischen den beiden Koalitionspartnern – mit diesem Abkommen trifft sich das Beste aus beiden Welten. Das aufeinander Zugehen hat ja beste österreichische Tradition. Ich wünsche mir, dass das hält und die nächsten fünf Jahre weitergeht.

Was mir fehlt im Programm, sind Maßnahmen gegen die kalte Progression. Glücklicherweise wird das erste Mal zwischen Asyl und gewünschter Zuwanderung differenziert.

Vizebürgermeister Matthias Adl, St. Pöltener Stadtparteiobmann, ÖVP

„Die Verhandlungen waren schwierig. Aber man hat nicht nach schwachen Kompromissen gesucht. Es wurde umgesetzt, wofür die ÖVP steht, und dazugekommen ist der Umweltaspekt. Dass man ein Programm zustande gebracht hat, ist der erste Schritt gewesen. Jetzt ist es wichtig, wie die Pläne in die Praxis umgesetzt werden. Der Prozess hat vielversprechend begonnen, und ich hoffe, dass er in der Praxis partnerschaftlich gelebt wird. Der von der Regierung geplante Ausbau des öffentlichen Verkehrs und das Öffi-Ticket sind für die Menschen in der Region positiv.“

Martin Michalitsch, Landtagsabgeordneter ÖVP

„Das Programm der neuen Bundesregierung gibt Antworten auf die Fragen unserer Zeit und führt Vorschläge von Volkspartei und Grünen zusammen: vom Grenz- bis zum Klimaschutz über Steuerentlastungen und eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik bis zu neuen Impulsen für Arbeit und Wirtschaft und eine moderne Staatsverwaltung. Klar ist natürlich, dass Kompromisse enthalten sind und sich beide Seiten bewegen mussten, damit man zu einem guten gemeinsamen Weg für Österreich finden konnte. Sebastian Kurz steht als Bundeskanzler sehr intensiv zur Stärkung des ländlichen Raumes. Daher erwarte ich mir hier Impulse für unsere Region.“

Lilienfelds ÖVP-Bezirkschef Karl Bader

„Positiv finde ich die geplante Steuersenkung für die unteren Einkommensstufen. Umweltschutz und der Ausbau der Bahn sind auch für den Bezirk Lilienfeld wichtig. Die geplante Schließung des Bezirksgerichts Lilienfeld schwächt die Infrastruktur weiter. Persönlich finde ich eine Regierung ohne SPÖ nicht gut, da die Sozialpartnerschaft zu Lasten der Bevölkerung geschwächt wird.“

Lilienfelds SPÖ-Bezirkschef Albert Pitterle