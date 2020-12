Die Möglichkeit, am Samstag und Sonntag im Bezirk einen Antigen-Test zu machen, nutzen 8.008 Personen - nur in 13 Fällen gab es ein positives Corona-Ergebnis.

Trotz der ausbaufähigen Beteiligung in heimischen Gefilden überwiegt für Gemeindebund-Bezirksobmann Christian Leeb (ÖVP) das Positive, denn Organisation und Ablauf der Testungen hätten bezirksweit ohne Probleme funktioniert: „Es ist alles reibungslos über die Bühne gegangen.“ Vor allem über die Sozialen Medien habe es sehr viel Lob für den Ablauf der Tests gegeben. Leeb selbst betont das gute Zusammenspiel zwischen den Gemeinden, der Bezirksverwaltungsbehörde und den Einsatzorganisationen: „Wir können sehr stolz auf den Bezirk sein.“ Und: „Großer Dank an die Freiwilligen“, will der ÖVP-Mandatar betont wissen.

Mit der erzielten Beteiligung habe er ungefähr gerechnet, bestätigt Johann Gastegger, der St. Veiter Bürgermeister und Bezirksobmann des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes. Für ihn steht fest: „Die Tests haben bewiesen, dass ohne Gemeinden nichts geht. Ohne Vorlaufzeit wurde super organisiert. Die Durchführung hat dank der vielen freiwilligen Helfer überall geklappt.“

Weitere Reaktionen zum Ablauf der Massentests im Bezirk in der kommenden Ausgabe der NÖN Lilienfeld und im e-paper.