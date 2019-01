Die Gründung der SPÖ ist 130 Jahre her. Viele Themen sind heute noch aktuell. „Es sind immer noch grundsätzliche Themen, wie Arbeitszeit, Arbeitslosigkeit, Pensionen, Gesundheit und Arbeitnehmerschutz, Ausbildung der Kinder sowie Frauenrechte, die die Partei ausmachen“, ist SP-Bezirksvorsitzender und Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle überzeugt. Dem pflichten die SP-Bürgermeister des Bezirks Lilienfeld bei. Aber auch darüber, dass etwas passieren muss, sind sie sich einig.

SP-Bezirksvorsitzender Albert Pitterle meint, dass die SPÖ aus der Basis erneuert werden muss. | NOEN

„In der Koalition mussten wir viele Kompromisse eingehen. Dadurch ist unser Profil verschwommen. Und wenn das die Menschen nicht mehr erkennen können, wenden sie sich von einer Partei ab“, erklärt Hohenbergs Bürgermeister Heinz Preus. Auch der Traisner Bürgermeister Herbert Thumpser sieht das Problem darin, dass es keine klare Positionierung gibt. „Es gibt keine authentische Handlungsweise und dadurch Probleme mit der Kommunikation“, sagt Thumsper. Dass die SPÖ die Bedeutung des Themas Migration total unterschätzt habe, gehört für den St. Veiter Bürgermeister Johann Gastegger zu den Gründen für den Wählerrückgang. Außerdem merkt er kritisch an: „Einzelne Funktionäre und Mandatare stellen ihre eigenen Befindlichkeiten in den Mittelpunkt ihres Handelns und vergessen auf die Menschen.“ Deswegen wünscht sich Pitterle eine „intern offene und ehrliche Partei, die gemeinsam an einem Strang zieht“.

Der Bezirksvorsitzende Pitterle ist überzeugt, dass sich die Partei aus der Basis in den Gemeinden und aus den Betrieben erneuern muss. „Auf allen Ebenen“ sieht Thumpser eine Erneuerung notwendig, denn sie müsse wieder Zukunft bieten. „Die Partei muss sich mehr öffnen. Sie muss wieder mehr auf die Bevölkerung zugehen. Das direkte Gespräch spielt hier eine wichtige Rolle“, ist Gastegger überzeugt.

Kinderbetreuung, Wohnbau und Öffis

Vor besonderen Herausforderungen steht die SPÖ im ländlichen Raum. „Bei uns am Land sind die Kinderbetreuung, der soziale Wohnbau, öffentliche Verkehrsanbindungen und Arbeitsplätze in der Region zentrale Aufgaben“, sagt Pitterle. Auch Preus hebt besonders den öffentlichen Verkehr hervor. Während es nach Lilienfeld 31 Verbindungen gebe, seien es nach Hohenberg nur etwa zwölf. „Die Wohnortwahl hängt stark mit der Erreichbarkeit zusammen. Da sind wir gut beraten, das im Auge zu behalten“, so Preus. In Traisen gibt es als Ersatz für den Öffiverkehr einen Einkaufsbus, der zwei Mal in der Woche zum Einkaufen bringt. „Wir müssen den Bürgern zeigen, wie es im Kleinen funktionieren kann“, so Thumpser. Auch für die Erhaltung der Standorte von Polizeiinspektionen und Behörden sowie der ärztlichen Versorgung müsse sich die SPÖ einsetzen, davon ist Gastegger überzeugt und mahnt für die Zukunft: „Die Ausdünnung des ländlichen Raumes muss gestoppt werden.“