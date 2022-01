20 Jahre Euro: Manchmal wird noch umgerechnet

Ob sich die Erwartungen an den Euro erfüllt haben, beantwortet Hermine Dangl, Geschäftsleiterin der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental, mit einem klaren Ja: „Der Euro hat sich als stabile Währung bewiesen und wird auch außerhalb des Euroraumes als Zahlungsmittel akzeptiert.“ Die anfängliche Befürchtung, sich nicht gegen den US-Dollar behaupten zu können, sei nicht eingetreten.

Und Dangl weiter: „Es war naheliegend, dass in einem gemeinsamen wirtschaftlichen Zusammenschluss, also in einem Binnenmarkt, auch eine gemeinsame Währung kommen wird. In diesem Binnenmarkt waren überwiegend Länder mit einer stabilen Währung und einer großen Wirtschaftskraft.“

Es sei laut Dangl eine weitreichende Entscheidung gewesen, den Euro einzuführen, vor allem aber auch eine gute, denn eine gemeinsame Währung bringe viele Vorteile, wie den im internationalen Zahlungsverkehr.

Problemlose Umstellung auch in der Wirtschaft

„Ich habe mir damals, als man den Euro ganz frisch aus dem Bankomaten beheben konnte, zu Hause ein kleines Erinnerungsbuch angelegt – so unter dem Motto ,Letzter Schilling – erster Euro‘“, schmunzelt Geschäftsführer Stefan Bader von der Hans Zöchling GmbH in Hainfeld.

Mit einem Blick darauf könne man geschichtlich betrachtet dem Euro aber auch wirtschaftlich ein gutes „historisches“ Zeugnis ausstellen: „Firmenintern gab es bei der Umstellung keine Probleme – auch nicht mit Partnern und Lieferanten, da bereits damals allesamt gut auf die Neuerungen vorbereitet waren. Auch das allgemein angespannte Vertrauen während der ,Euro-Krise‘ hatte keine einschneidenden Auswirkungen auf unseren Familienbetrieb und hat unsere Entwicklung in der Unternehmensgruppe nicht beeinflusst“, sagt Bader.

„Kunden konnten in Schilling zahlen, wir mussten in Euro herausgeben.“ Walter Halbwax, Unternehmer, Kaumberg

Persönlich ertappe er sich aber schon noch hin und wieder dabei, einen Preis in die „echte Währung“ den Schilling, umzurechnen. „Einen Einfluss auf meine grundlegend positive Meinung zum Euro hat dies aber nicht“, sieht Zöchling-Geschäftsführer Stefan Bader die Euro-Geschichte durchaus positiv.

Walter Halbwax, der Kaumberger Kirchenwirt und Betreiber des Nah & Frisch-Marktes in Kaumberg, kann sich indes noch an den 100. Geburtstag von Josepha Reischer im Jahr der Euro-Einführung erinnern: „Das war die erste große Feier, die wir in Euro abgerechnet haben.“

Die Umstellung sei anfangs kompliziert gewesen, weiß Halbwax: „Kunden konnten in Schilling zahlen, wir mussten in Euro herausgeben.“ Froh ist der Unternehmer, dass das Geschichte ist.