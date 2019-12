Was wird das neue Jahr in heimischen Gefilden bringen? Die NÖN bringt einen kleinen Überblick:

Reisepässe: Für einen Ansturm gerüstet ist das Bürgerbüro der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld 2020. Jeder sechste Reisepass läuft im neuen Jahr ab. Konkret verlieren im Verwaltungsbezirk Lilienfeld 3.002 Reisedokumente ihre Gültigkeit. Betroffene sollten ihren neuen Reisepass oder Personalausweis nach Möglichkeit in den antragsschwächeren Monaten Jänner und Februar beantragen, rät die Behörde. „Das spart Zeit“, weiß Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller. Vor allem in den Monaten März bis Juli 2020 werde es zu einem erhöhten Andrang in den Passämtern kommen. Die Behörden seien bemüht, die Wartezeiten bei der Antragstellung so kurz wie möglich zu halten. „Doch wer sich bis März Zeit lässt, muss damit rechnen, dass es zu längeren Wartezeiten kommt“, betont Kemetmüller.

Sperre der Traisentalbahn: Die Bahnstrecke bleibt wegen Sanierungsarbeiten vom 4. Juli bis 10. August und vom 3. September bis 6. September 2020 von Wilhelmsburg bis Hainfeld/Schrambach für den Güterverkehr unpassierbar. Die Sperre für den Personenverkehr dürfte über diesen Zeitraum hinausgehen, stand zu Redaktionsschluss im Detail aber noch nicht fest.

Großprojekte: Quer durch den Bezirk Lilienfeld sollen wieder diverse Vorhaben, die in den Budgets 2020 bereits verankert sind, gestartet werden. Aber auch Fertigstellungen sollen gefeiert werden — etwa in Türnitz, wo Bürgermeister Christian Leeb für Mai das Eröffnungsfest der neuen Kläranlage ankündigt, die mit Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Euro kalkuliert ist.

Kultur: Mehr als 500 bildende Werke von über 130 zeitgenössischen Künstlern aus Niederösterreich und Ländern wie Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bulgarien oder Südtirol zeigte bislang der Mitteleuropa-Zyklus „Ferne Nähe“ im Stift Lilienfeld. 2020 lautet der Titel des 15. Ausstellungsprojektes „GEN-ESIS“. „Thema ist die Schöpfung, insbesondere die Natur als Urquell des Lebens und somit der Kultur und Kunst“, informiert der künstlerische Leiter Carl Aigner über die Präsentation im September und Oktober.

Die „ungeschichtliche historische Komödie“ „Romulus der Große“ von Friedrich Dürrenmatt über ein untergehendes Weltreich bringt die Theatergruppe Lilienfeld (Spielfeld) auf die Bühne des Stiftsdormitoriums. Premiere ist am 20. März.

Vom 6. bis 7. Juni geht indes am Hohenberger Sportplatz das Bezirksmusikfest in Szene. Veranstalter ist der Musikverein Hohenberg. An die 15 teilnehmende Kapellen mit rund 450 aktiven Musikern präsentieren Marschmusik mit modernen Elementen und einfallsreichen Choreographien. Im Anschluss wird ein unterhaltsames Programm mit „Viera Blech“ im Festzelt geboten.

Jubiläen: Vom 29. bis 31. Mai findet parallel zum St. Aegyder Jagdhornbläser-Wettbewerb das Jubiläumsfest „95 Jahre Sportclub St Aegyd“ als Kooperation beider Vereine statt.

Gleich drei Jubiläen feiert die Sportunion Eschenau: 50 Jahre Sportunion, 40 Jahre Sektion Tennis und 20 Jahre Sektion Volleyball. Das Fest dazu findet am Pfingstsamstag, 30. Mai, auf der Unionsportanlage im Sonnleitgraben statt. Es wird ein Volleyballturnier und diverse sportliche Aktivitäten geben.