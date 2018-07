Der Lastwagen hatte 44 Kanister zu 30 Kilo Phosphorsäure geladen. Der 36-jährige Lenker und die beteiligten Firmen werden laut Polizei wegen 31 Übertretungen nach den Gefahrgutbestimmungen und zwei technischer Verstöße der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.

Der Lkw war auf dem Weg nach Deutschland und wurde gegen 15.45 Uhr bei Kontrollen der Polizei gemeinsam mit Technikern des Landesprüfzugs auf der LB18 angehalten. "Die Kanister waren lediglich mit einer Plastikfolie umwickelt und standen ungesichert mittig auf der Ladefläche des Fahrzeuges", wurde am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt. Auf der Fahrt seien mehrere Behälter umgefallen und an der Ladebordwand hängengeblieben, dabei sei aber kein Kanister beschädigt worden.

Der Chauffeur aus Wien hatte keinen Ausweis für den Transport von Gefahrgut, zudem fehlten orangefarbene Warntafeln, Schutzausrüstung und diverse Begleitpapiere. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Transportfirma schickte laut Polizei ein vorschriftsmäßig ausgerüstetes Ersatzfahrzeug mit einem geschulten Lenker. Das Gefahrgut wurde umgeladen und weiterbefördert.