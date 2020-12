Der Probegalopp für die Corona-Massentests der Bevölkerung ist im Bezirk erfolgreich über die Bühne gegangen: 558 Lehrer und Kindergartenpädagogen wurden am Samstag und Sonntag in der NMS Lilienfeld unter Federführung des Bundesheeres auf eine Infektion untersucht – nur ein Test war positiv. „Die ganze Teststation war sehr professionell aufgebaut, auch der Ablauf war überaus gut koordiniert und ist ruhig erfolgt“, bestätigt Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller, der sich am Samstag selbst ein Bild vor Ort gemacht hat.

