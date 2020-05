„Urej! Urej!“: Den Schlachtruf der anrückenden Russen haben die Zeitzeugen Johann Deimbacher und Erich Heider noch im Ohr. „Sie kamen nicht – wie vermutet – vom Triestingtal, sondern überraschend vom Norden, von St. Corona am Schöpfl“, berichtet Johann Deimbacher. Dem ehemaligen Kaumberger Bürgermeister sind die Erlebnisse rund um seinen 13. Geburtstag am Montag, 23. April 1945, unvergesslich.

Vieles hat er so wie seine Gattin aufgeschrieben. Am 19. April beschwörte NS-Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels im Radio noch die Verteidigung mit allen Mitteln, tags darauf folgten Angriffe der Russen. „Ganz kritisch war der 21. April“, erinnert sich der Kaumberger. Da SS in der Pfarrkirche vermutet wurde, steckten die Russen das Gotteshaus in Brand. Dach und Turm wurden ein Raub der Flammen, verschont blieb die Sakristei. „Pfarrer Pater Augustin konnte einiges löschen“, erzählt Johann Deimbacher, „so einen Nebel aus Rauch habe ich mein Lebtag nicht mehr gesehen.“ Von den rund 200 Häusern im Ort wurden 29 abgebrannt. Umkämpft war auch die Araburg.

Prägend war die Zeit gleichfalls für den ehemaligen Traisner Vizebürgermeister Erich Heider. Der 91-Jährige befand sich damals mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Bernreit. Ende April seien die Russen zu Fuß vom Berg in Bernreit ins Tal über Rainfeld marschiert, um sich eine Schlacht mit den auf der anderen Seite des Gölsentals positionierten SS-Soldaten zu liefern. Oberhalb des bäuerlichen Anwesens hatten die Russen außerdem ihre Geschütze positioniert.

„Die Front überrollte uns mit allen unangenehmen Dingen des Krieges“, schildert er und hat Erschütterndes in Erinnerung. „Russische Soldaten haben sich auf einem nahen gelegenen Bauernhof regelrecht angestellt, um eine junge schwangere Frau zu vergewaltigen. Ich habe das als 16-Jähriger mitbekommen und einen Militärpolizisten informiert. Als dieser eingreifen wollte, haben sie alle die Flucht ergriffen“, sagt er. Vergewaltigungen sind zudem Johann Deimbacher bekannt: „15 betroffene Frauen sind mit einer Begleitung zu Fuß von Kaumberg nach Baden ins Krankenhaus zu einer Untersuchung gegangen.“ Er kann genauso von „netten Begegnungen“ mit russischen Soldaten berichten, die mit ihm und seinem Bruder unter anderem plauderten.

„Rasch wurde auch wieder eine Ordnung hergestellt“, erinnert sich Johann Deimbacher, der am 27. April 1945 als erste Zeitung das „Neue Österreich“ erwarb.

Wohlmann Erich Heider (91) hat Gräueltaten zu Kriegsende miterleben müssen.

Im Mai 1945 wurde Erich Heiders Großvater bei einer mündlich einberufenen Gemeindeversammlung in Rohrbach zum Bürgermeister gewählt. Doch der Krieg blieb noch lange spürbar. Unvergessen bleibt ihm daher, als er im Oktober 1945 einen zweirädrigen Karren zur Verfügung stellen musste. „Es wurden die Leichen von Gefallenen exhumiert und damit zum Friedhof in Rohrbach transportiert und dort begraben. Nur an ihren Marken konnte man sie identifizieren“, hat Erich Heider noch genau den Anblick der Verstorbenen vor sich.

„Im Laufe der Jahre haben mir viele Menschen ihre Erinnerungen an das Kriegsende 1945 erzählt“, berichtet indes Historikerin Margarete Kowall. „Dabei mischten sich Freude mit Schrecken: An die schweren Kämpfe und die Flucht davor, Feuer und Zerstörung, Hunger und Mangel, Angst vor Vergewaltigung, Mord und Totschlag, Trauer um die Toten, Plünderungen – sogar durch die eigenen Nachbarn, Flüchtlingsströme und Nazis, die sich abgesetzt hatten. All das hat sich tief ins Gedächtnis der Menschen gegraben“, weiß die Hainfelder Expertin. Positiv bewertet sie daher Gedenktage.