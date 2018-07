Schon mit sechs Jahren bei der Feuerwehr aktiv sein: Geht es nach Landeskommandant Dietmar Fahrafellner, könnte das bald Realität werden. „Die Jugend ist generell von viele Vereinen stark umworben, daher müssen wir uns bereits im Kindesalter positionieren und unsere Interessen vertreten“, begründet Fahrafellner den Vorstoß.

„Wir müssen in diesem Bereich auf jeden Fall weiterdenken“

Im Bezirk Lilienfeld wird dieser Vorschlag grundsätzlich positiv gesehen, denn auch hier sind die Aktivitäten bei Vereinen für Kinder vielfältig. „Wir müssen in diesem Bereich auf jeden Fall weiterdenken“, ist Bezirkskommandant Anton Weiss überzeugt. Wichtig sei es, dass die freiwilligen Feuerwehren selbst entscheiden können, ob sie den Schritt zur Feuerwehrjugend mit Kindern ab sechs wagen wollen. Weiss ist außerdem überzeugt, dass die Betreuung eine Herausforderung werde. Ab 15 Jahren können die Jugendlichen in den Aktivdienst überstellt werden. Mit einem Beitritt ab sechs Jahren wird die Zeit zwischen Jugend und Aktivdienst auf neun Jahre ausgedehnt. „Wie man so lange das Interesse halten kann, muss man sich überlegen“, so der Bezirkskommandant.

Wie der Bezirkskommandant sehen es auch die Ortsfeuerwehren zum Großteil. Kommandant August Hollerer von der FF Rainfeld findet es gut, dass über die Senkung des Beitrittsalters nachgedacht wird. Dem stimmt auch Karl Gravogl von der Freiwilligen Feuerwehr Lilienfeld zu: „Mit zehn Jahren sind viele Kinder schon in anderen Vereinen. Ich glaube auch, dass es wie im Sinne einer schulischen Früherziehung umsetzbar ist.“ Es werde immer wichtiger, den Kindern den sozialen Umgang, aber auch die Sicherheit zu lehren.

Ausbildner müssen gefunden werden

Christian Teis, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lehenrotte, sieht eine Chance in der Senkung des Beitrittsalters, wenn das Projekt gut geplant ist: „Ich könnte mir auch vorstellen, bei den ganz Kleinen auch die Eltern miteinzubinden.“ Ein klares Konzept, wie die Ausbildung der Kinder bei den jungen Nachwuchs-Feuerwehrmitgliedern aussieht, wünscht sich auch der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mitterbach, Manfred Tod. „Zuerst müssen die geeigneten Ausbildner gefunden werden. Dabei ist allerdings nicht das Feuerwehrwissen das Wichtigste, sondern ein behutsamer Umgang mit den Kindern.“

Mit den entsprechenden Voraussetzungen sei es einen Versuch wert. „Die Begeisterung der Kinder ist gerade für die Feuerwehr sehr groß. Diesen Umstand sollte man sicher nutzen“, so Tod. Nach dem Motto „Alles ist möglich, wenn man es will und auch versucht“, sollte man nichts unversucht lassen, um mehr Menschen für die Tätigkeit bei der Feuerwehr zu begeistern. „Besser Kinder bei der Feuerwehr, als vor dem PC“, ist Tod überzeugt.

„Jugendarbeit ist für die Feuerwehr sehr wichtig"

Die FF Rotheau begründet mit September erstmals eine Jugendfeuerwehr und hat dazu auch schon einen Tag der offenen Tür abgehalten. „Jugendarbeit ist sehr wichtig. Darum stellen wir dies neu auf die Beine“, sagt Kommandant Hermann Sochorec. Seine Gattin Natascha, Feuerwehrfrau und beruflich mit Kindern tätig, wird als Jugendleiterin fungieren. „Wie Jugendarbeit funktioniert, steigt und fällt damit, wie sie von den Betreuern durchgeführt wird. Wenn jemand zwar gut erklären, aber keine Erfahrung in der Arbeit mit Kindern hat, wird es schwierig. Wenn jemand einfühlsam und spielerisch auf Kinder eingehen kann, wird das auch mit Sechsjährigen funktionieren. So können sie langsam in das Feuerwehrwesen hineinwachsen.“