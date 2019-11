„Ich hoffe auf schönes Winterwetter, dann werden wir bestimmt wieder mehr als 1.000 Besucher begrüßen dürfen“, sagt Thomas Gravogl. Er ist Obmann des Vereins „Advent in Lilienfeld“, der im einmaligen Ambiente des Stiftes Lilienfeld die traditionsreichste Advent-Veranstaltung des Bezirkes Lilienfeld organisiert.

Platz im Cellarium, dem Schauplatz des Kunsthandwerksmarktes, ist heiß begehrt, weiß Gravogl. „Vielen Interessenten müssen wir da absagen“, bestätigt der Obmann. Mit heuer an die 30 Ausstellern über die Bezirksgrenzen hinaus ist man wieder voll ausgebucht — obwohl der Kunsthandwerksmarkt diesmal sogar um eine Klöppelausstellung und textiles Handwerk im Jugendheim erweitert wurde.

Im Wesentlichen für die heimischen Vereine sind die Stände im Außenbereich reserviert. „Die Standmieten sind sehr niedrig bemessen, die Vereine zahlen nur den Strom“, verrät Gravogl. Ziel sei es, jedes Jahr „kostendeckend“ zu arbeiten, was auch gelinge, betont Gravogl. Stolz ist er, dass die Konzerte mit Ausnahme des Samstagabend-Konzertes gegen freie Spenden angeboten werden können. Gravogl verweist auch auf ein breit gefächertes Programm: „Das Konzertangebot reicht heuer von traditionellen britischen Weihnachtsliedern mit dem Stiftschor über Volksmusik bei der Zillertaler Weihnacht bis hin zu moderneren Interpretationen mit den Kokoskumpln.“ In Szene gehen wird der „Advent in Lilienfeld“ diesmal am 29. und 30. November sowie 1. Dezember.

Über 60 Aussteller in Freiland dabei

Schon früher, am 22., 23. und 24. November, lockt der Advent ins Schloss Freiland. Mit heuer über 60 Ausstellern hat sich dieser zu einer ebenfalls sehr stimmungsvollen und gut besuchten Veranstaltung in der „stillsten Zeit des Jahres“ gemausert. Wobei in Freiland vorrangig heimische Aussteller mit von der Partie sind, wie Direktor Christian Mesner Auskunft gibt: „Zwei Drittel unserer Aussteller kommen aus der Umgebung, ein Drittel stammt von weiter weg, aber auch aus Niederösterreich.“ Neu ist beim Advent im Schloss Freiland, der heuer das zehnte Jubiläum feiert, die von den Kinderfreunden Krems betreute Kinderspielstation. „Das Angebot für unsere kleinen Besucher reicht vom Basteln, Kekse backen über Kinderschminken und Holzmalen bis zum Kasperltheater“, schildert Mesner.

Doppelt so alt wie der Freilander Advent ist der Mariazeller Advent, der heuer das 20. Jubiläum begeht. An fünf Wochenenden vom 21. November bis 22. Dezember – jeweils von Donnerstag bis Sonntag – sind die Pforten geöffnet.

Am Hauptplatz vor der Basilika Mariazell werden auch heuer bei über 100 geschmückten Ständen Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und zahlreiche Erlebnis-Stationen geboten. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben in der Basilika am Eröffnungstag, 21. November, um 19 Uhr, das Konzert der Regensburger Domspatzen am 7. Dezember und das Panflötenkonzert des blinden Musikers Wolfgang Niegelhell am 14. Dezember.

Der große Hainfelder Kreativmarkt findet am 13. und 14. Dezember im Kultursaal statt. Eine Übersicht über weitere Adventmärkte bietet die Info-Box rechts.