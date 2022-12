Ärztemangel: Work-Life-Balance statt Karriereleiter

Werbung

Seit Jahren ertönt der unermüdliche Aufschrei nach einem Kinderarzt durch den Bezirk, doch er erhallt im Nichts (die NÖN berichtete mehrmals). Trotz mehrfacher Ausschreibung ist die Kassenstelle noch immer unbesetzt.

"Wo krankt‘s?" wollte die NÖN daher wissen und fragte Ärzte im Bezirk, warum es so schwer ist, einen ihrer Kollegen oder eine Kollegin für ein Kinderärztedasein zu begeistern. Doch dieser Bereich der Medizin ist landesweit nicht die einzige Lücke, ein allgemeiner Ärztemangel zieht sich durchs Land.

Abgesehen vom Kinderarzt ist Lilienfeld aber im Landesvergleich aktuell mit Ärzten relativ gut aufgestellt. Es fehlt jedoch ein Neurologe, da es nur eine Planstelle für Neurologie und Psychiatrie gibt. Diese ist mit Psychiater Robert Füller aber zumindest im Psychiatriebereich abgedeckt.

Der Lilienfelder Allgemein-Mediziner Merten Gareiß ortet als Sprecher der Allgemeinmediziner, „dass jungen Kollegen oft die Work-Life-Balance wichtig ist und dies eben mit dem selbstständigen Führen einer Praxis nicht im Einklang steht“. „Schwierig ist es, Praxen für Allgemeinmedizin zu besetzen, wo es auch eine Apotheke im Ort gibt“, weiß Gareiß, denn die Hausapotheke ist doch eine wichtige Einnahmequelle.

Er selbst hat sich aber trotzdem bereit erklärt, zusätzlich zur Lilienfelder Praxis jene in Hohenberg zu übernehmen, um die medizinische Versorgung hier weiter sicherzustellen. Zum Thema „Kinderarzt“ merkt er noch an, dass es einfach zu wenig Ausbildungsplätze gibt und es viele junge Mediziner dann doch nicht aufs Land, sondern vielmehr in den Zentralraum für den weiteren beruflichen Lebensweg zieht.

Dass es immer wieder Probleme in der ärztlichen Versorgung im niedergelassenen Bereich gibt, hängt unter anderem mit dem völlig unzureichenden Honorarsystem zusammen, meint der Traisner Allgemeinmediziner Herbert Haschkovitz . „Wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, wird eine Lücke entstehen“, prognostiziert er.

Auch er merkt den Kinderärztemangel im Bezirk stark. „Es kommen sehr viele Eltern zu uns mit ihren Kindern, für Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Impfungen aber auch im Krankheitsfall“, berichtet er. Das meiste behandelt er selbst, manchmal ist natürlich eine Überweisung in ein Spital oder eben zu einem Kinder- oder anderen Facharzt vonnöten.

Die anstehenden Pensionierungen sieht auch Bezirksärztevertreter Richard Friewald als große Herausforderung der Zukunft zum Erhalt der medizinischen Versorgung im Bezirk. „Bei jedem Kollegen, der in Pension geht, befürchte ich, dass die Stelle unbesetzt bleibt. Dies wird in den nächsten Jahren auch unser Spital in Lilienfeld schmerzhaft treffen“, glaubt er. Ein selbstständiger Mediziner trägt, gibt er zu bedenken, immer mehr Risiko, sei es nun im Krankheitsfall oder auch für die nötigen größeren Investitionen für eine Praxis, die bei einer Tätigkeit im Spital wegfallen.

Noch gut aufgestellt ist der Bezirk bei den Notärzten für die Rettung, wie Christopher Scheidl-Ibrahim vom Roten Kreuz bestätigt: „In Lilienfeld werden die Notärzte direkt vom Krankenhaus gestellt und somit konnte bisweilen ausnahmslos jeder Dienst besetzt werden.“

„Ich finde, dass im Bezirk Lilienfeld der Ärztemangel, bis auf die seit Jahren unbesetzte Kinderarztstelle, noch nicht so spürbar ist“, findet indes die Rohrbacher Allgemeinmedizinerin Brigitte Groiß . Sie hofft, dass das aber auch nach den Pensionierungen so bleibt.

Aktuell läuft im Bezirk die von der SPÖ mit Christian Fischer überparteilich titulierte Unterschriftenaktion zur Bestellung eines Kinderarztes im Bezirk. Diese läuft gut, wie Rene Schaffhauser von der SPÖ-Bezirksstelle bestätigt: „In Traisen und St. Veit gab es innerhalb einer Woche bereits über 100 Unterschriften, online sogar über 200 Unterschriften.“

