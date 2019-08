Alle sechs Monate gibt die Arbeiterkammer (AK) Zeugnis über ihre Leistungen. Die imposante Bilanz für 2019: Im ersten Halbjahr hat die AK-Bezirksstelle Lilienfeld 646.538. Euro für Arbeitnehmer der Region erstritten. „Das umfasst sowohl die Steuerrückholaktion wie den Konsumentenschutz. Den größten Brocken macht naturgemäß unsere Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen aus“, präzisiert Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl.

Alles in allem haben sich 2.378 Ratsuchende an die Bezirksstelle gewandt. „Das zeigt, wie wichtig wir als Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind“, ist sich Eberl sicher. Dieses Profil habe man auch mit zahlreichen Veranstaltungen geschärft.

„Gleichzeitig wissen einige Arbeitgeber aber immer noch nicht, welche rechtlichen Bestimmungen für ein Arbeitsverhältnis gelten.“ AK-Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl

Besonders hervorheben möchte der AK-Bezirkschef den Fall einer Arbeiterin aus dem Bezirk Lilienfeld. Diese war zweieinhalb Jahre lang als Hausmädchen in einem Hotel in Kärnten beschäftigt. Als sie nach der Geburt ihres Kindes kündigte, wurde ihr jedoch nur ein Teil des bestehenden Urlaubsanspruches ausbezahlt. Folglich suchte die Arbeiterin Hilfe bei der AK Lilienfeld. „Die AK Niederösterreich intervenierte beim Arbeitgeber und forderte die Ansprüche aus dem vorgezogenen Mutterschutz und aus der Zeit des absoluten Beschäftigungsverbotes beim Dienstgeber ein“, berichtet Eberl.

Nach kurzem Zögern zeigte sich das Unternehmen einsichtig, entschuldigte sich für den Fehler und zahlte der jungen Mutter rund 1.800 Euro brutto nach. Eberls süffisantes Fazit zur falschen Berechnung der Urlaubsersatzleistung: „Über mangelnde Qualität und sinkende Arbeitsmoral der Mitarbeiter jammert so mancher Arbeitgeber. Gleichzeitig wissen einige Arbeitgeber aber immer noch nicht, welche rechtlichen Bestimmungen für ein Arbeitsverhältnis gelten.“