Der 23-Jährige war nach Polizeiangaben mit einem Klein-Lkw in einer leichten Linkskurve von der B20 abgekommen und im Straßengraben gegen einen Betonschacht geprallt.

Der Mann wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde nach notärztlicher Versorgung in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Der Führerschein wurde dem 23-Jährigen abgenommen, zudem erfolgte eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft.