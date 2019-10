Zu Allerheiligen und Allerseelen wird der Verstorbenen gedacht. Für ihre ordentliche Bestattung sorgt neben anderen Thomas Hirscher. Er ist seit 33 Jahren Totengräber, 27 Jahre davon in Hohenberg. Der gebürtige Türnitzer, der heute in Hohenberg lebt, stammt sozusagen aus einer „Totengräberdynastie“. Schon sein Vater Gerald arbeitete 40 Jahre als Totengräber in Türnitz, seine Mutter Elisabeth war 35 Jahre für die Bestattung Kessler mit dem Leichenwagen unterwegs.

Der Tod ist sozusagen von klein auf sein stetiger Begleiter. „Der Friedhof war mein Spielplatz, wenn ich meinen Vater zur Arbeit begleitet habe“, erzählt er. Mit fünfzehn Jahren hat der 48-Jährige am Friedhof sein „erstes Loch“ für eine Beerdigung gegraben. Der Anblick von sterblichen Überresten war damals für Hirscher gewöhnungsbedürftig, ebenso der Geruch von Verwesung, mit dem man als Totengräber konfrontiert ist. Heute stört ihn das nicht mehr.

„In der Nacht gehe ich nicht auf den Friedhof. Da habe ich einfach ein mulmiges Gefühl.“ Thomas Hirscher, Totengräber in Hohenberg

Menschen drücken Trauer unterschiedlich aus, doch nicht jede Emotion sei immer ernst gemeint, weiß er aus Erfahrung: „Die oft am lautesten schluchzen, sieht man selten oder nie wieder an der Grabstätte, jene in stiller Trauer häufiger.“ Nicht erst einmal erlebt hat Hirscher auch, dass Angehörige in der Aufbahrungshalle vor der Beisetzung lautstark Erbschaftsstreitigkeiten austragen.

„Man erfährt sehr viele Lebensgeschichten“

Früher war das Ausheben des Grabes für die anstehende Beisetzung weit anstrengender als heute, ergänzt Hirscher: „Damals wurde noch mit der Schaufel gegraben, seit rund fünfzehn Jahren kommt der Bagger zum Einsatz.“ Dennoch gehöre eine gewisse Körperkraft auch gegenwärtig dazu. „Man muss ja trotzdem ins Grab steigen und eine Schalung vornehmen“, führt Hirscher aus.

Früher wie heute indes aktuell: Ein Totengräber ist in gewisser Weise ein „Seelsorger“ am Friedhof. „Man erfährt sehr viele Lebensgeschichten“, präzisiert Hirscher. Schon manch ältere Dame hätte ihm ihr Herz ausgeschüttet — über die Trauer wegen des Verlusts des Partners oder über ihre Enttäuschung, dass die Kinder keine Zeit für sie hätten. Das Ansehen des Totengräbers sei gestiegen, freut sich Hirscher: Früher galt der Leichenfledderer, der Totenvogel, oft als der Trottel im Ort. Das habe ihn früher vor allem die ältere Generation manchmal spüren lassen. „Da ging man dann auch nicht mehr gerne ins Wirtshaus“, erinnert er sich. Heute ist das anders. „Vor allem die Jugend sieht in mir nun nicht den Leichenfledderer, sondern Thomas, den Menschen“, berichtet Hirscher. Und dass die Totengräber bezirksweit gute Arbeit leisten, bestätigt stellvertretend Bestatter Eduard Kessler: „Die Zusammenarbeit funktioniert klaglos.“

Der Job als Totengräber sei übrigens gut entlohnt, meint Hirscher, der eigentlich gelernter Maurer ist und die Arbeit des Totengräbers im Rahmen seiner Tätigkeit als Gemeindebediensteter versieht. Trinkgeld von Angehörigen der Verstorbenen werde ihm auch immer wieder zuteil.

Und fürchtet sich ein Totengräber eigentlich am Friedhof? „Ich sehe den Friedhof wie mein Wohnzimmer. In der Nacht gehe ich aber nicht dorthin. Da habe sogar ich einfach ein mulmiges Gefühl“, antwortet Hirscher.

Die unangenehmen Momente, etwa wenn es gilt, sterbliche Überreste aus einem Grab zu entfernen, versucht Hirscher auszublenden. „Man lernt, abzuschalten“, berichtet er aus langjähriger Erfahrung.