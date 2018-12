Potenziert hat sich in den letzten Tagen die Diskussion rund um die alternative Behandlungsmethode Homöopathie. Med-Uni-Wien-Rektor Markus Müller strich das Wahlfach Homöopathie aus dem Lehrangebot seiner Hochschule und die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz fordert ein Verbot homöopathischer Arzneien in Apotheken. Thematisiert wird das auch in der Region Lilienfeld.

„Man muss sagen, Homöopathie von einem ausgebildeten Mediziner, der sich in diesem Bereich fortgebildet hat, ist sicher eine sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin. Ich lehne das auf keinen Fall ab“, betont Bezirksärztevertreter Richard Friewald. Skeptisch ist er hingegen bei homöopathischen Mitteln aus der Apotheke, die nicht speziell auf den Patienten zugeschnitten sind, sondern „irgendwie auf irgendwen“. „Das würde ich nicht empfehlen. Aber ich sage immer dazu: Wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Wenn sich die Leute das kaufen wollen, sollen sie es kaufen“, so Friewald.

„Homöopathische Mittel haben aber auch ihre Grenzen, auf die in den Apotheken hingewiesen wird.“ Ute Seidl, Apothekerin Kronen Apotheke Lilienfeld

Tom Vogel arbeitet seit zehn Jahren in seiner Praxis als Allgemeinmediziner mit Spezialisierung auf klassische Homöopathie. „In dieser Zeit habe ich die wunderbare Ergänzung von Schulmedizin und Homöopathie an tausenden Kindern, Erwachsenen und sogar an Tieren erlebt“, betont der im Bezirk tätige Arzt. Besonders wenn die Schulmedizin keine nachhaltigen Lösungen bieten könne, wie bei Asthma, Migräne und wiederkehrenden Infekten sowie als Ergänzung, sei der Einsatz sinnvoll. „Auch in der Schwangerschaft, bei Geburt und in der Stillzeit, wenn die schulmedizinische Behandlung nur wenige oder riskante Optionen bietet, kann man Homöopathie sinnvoll einsetzen“, so Vogel. Wenn die Eigenregulation des Körpers durch Homöopathie nicht schnell und umfassend genug verbessert werden könne, sei der Einsatz aber nicht sinnvoll.

„Homöopathika werden auch immer häufiger von Ärzten auf Rezept verschrieben“

Dass viele Menschen aus der Region auf Homöopathie setzen, sieht auch Apothekerin Ute Seidl von der Kronen Apotheke Lilienfeld. „Homöopathika werden auch immer häufiger von Ärzten auf Rezept verschrieben“, hebt Seidl hervor. Besonders bei Eltern mit Kleinkindern, die Zahnungsprobleme, Schnupfen oder Blähungen haben, sind Mittel dieser alternativen Behandlungsmethode oft die erste Wahl. Homöopathische Produkte werden auch als Begleittherapie im Zuge einer allopathischen Behandlung verwendet, um die Verträglichkeit der Präparate zu verbessern. „Homöopathische Mittel haben aber auch ihre Grenzen, auf die in den Apotheken hingewiesen wird“, betont Seidl.

Dass ein Verbot von homöopathischen Arzneimitteln weder sinnvoll noch sachlich gerechtfertigt wäre, heißt es von der Apothekerkammer. Und Homöopath Vogel hebt hervor: „Das diskutierte Verbot von homöopathischen Arzneimitteln entspringt aus meiner Sicht einem Weltbild, das verschiedene medizinische Methoden leider als Konkurrenten anstatt als Partner für die nachhaltige Gesundheitsversorgung sieht.“ In der Schweiz hingegen sei die Homöopathie nach fünf Jahren in die allgemeine Gesundheitsversorgung aufgenommen worden. Vogel hält zudem die Streichung des Wahlfaches an der MedUni Wien problematisch und sieht darin einen Rückschritt der partnerschaftlichen Versorgung von Patienten.