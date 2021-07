Nach gut einem Jahr der Anspannung setzt sich die Erholung auf dem Lilienfelder Arbeitsmarkt fort. „Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist zuletzt um 3,8 Prozent gestiegen. Zugleich ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk weiter rückläufig“, bestätigt AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch.

Aktuell standen Ende Juni 698 Personen auf Jobsuche zu Buche, das bedeutet gegenüber 2020 einen Rückgang um 240 (minus 25,6 Prozent). Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, waren in Lilienfeld im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 842 Leuten um 236 weniger (minus 21,9 Prozent) beim AMS registriert. Die schlechte Nachricht: Es sind immer noch mehr Menschen auf Jobsuche als vor Corona, also im Juni 2019.

„Um die aktuelle Dynamik am Arbeitsmarkt optimal zu nutzen, wird das AMS Lilienfeld die intensive Vermittlungsstrategie fortführen. So haben seit Jahresbeginn 792 arbeitslose LilienfelderInnen wieder einen Job gefunden“, erklärt Selch. Gleichzeitig wurden 649 freie Stellen, die dem AMS im Bezirk Lilienfeld gemeldet wurden, mit einer passenden Arbeitskraft besetzt. „Gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020 ist dies ein Plus von 36,9 Prozent bei den Stellenbesetzungen“, freut sich die AMS-Chefin.

Sorgenkind bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit. In Lilienfeld waren Ende Juni 206 der vorgemerkten Personen länger als ein Jahr arbeitslos. „Die größte Herausforderung in den kommenden Monaten wird weiterhin sein, der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Wir müssen und werden alles tun, um den Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit einzudämmen“, betont Selch.

Generell peilt das AMS wieder die Forcierung der persönlichen Gespräche an. „Wir planen im AMS, Schritt für Schritt wieder in den Normalbetrieb zurückzukehren. Natürlich immer unter dem Aspekt, dass die Pandemie-Maßnahmen dies zulassen. Das bedeutet, dass wir unsere Services bei den Arbeitsuchenden und Betrieben in Präsenz verstärken. Die Betreuung auf der Online- und Telefon-Schiene wird fortgeführt, die persönlichen Kontakte werden jedoch wieder intensiviert“, so Selch.