Schwer wogen die Vorwürfe gegen einen 35-jährigen Polizisten: Ihm wurde Amtsmissbrauch vorgeworfen. Der Beamte soll im Bezirk ohne dienstliche Notwendigkeit Suchabfragen im Protokollier-, Anzeigen- und Datensystem des Innenministeriums getätigt haben. Außerdem soll er einer Anzeige wegen eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden nicht näher nachgegangen sein.

Schon zu Beginn der Verhandlung am Landesgericht St. Pölten bekennt sich der Angeklagte geständig. Im März 2018 hatte er, um ein Formular für seine angestrebte Versetzung zu finden, im dienstinternen EDV-System seinen Namen eingegeben. Dabei ist er auf zwei Akten gestoßen, die nicht er zu bearbeiten hatte. „Ich habe nach niemandem anderen gesucht“, beteuert er. In einem Akt ging es um FPÖ-Plakate, im anderen um einen Raufhandel. „Ist bei Ihnen im Bezirk nichts los, dass Sie eine Stunde Zeit haben, in fremden Akten zu lesen?“, stellte der Richter in den Raum.

Seine Dienststelle war zwar meist eher ruhiger, erklärte er, betonte aber: „Es war reine, dumme Neugier. Ich wollte niemandem schaden.“ Dass dies nichts mit der bisherigen politischen Tätigkeit seines Mandanten zu tun hätte, betont sein Verteidiger.

Doch dies war nicht das einzige Vergehen, das ihm zur Last gelegt wurde. So soll er im Nachtdienst am 12. Oktober des Vorjahres einer Meldung über einen Unfall mit einem Elektroroller und einem Verletzten nicht ordnungsgemäß nachgegangen sein. Von der Bezirksleitstelle sei er kontaktiert worden, ob er bereits über den Unfall in Kenntnis sei. „Ich war es aber nicht, habe aber den Anzeiger umgehend kontaktiert. Dieser machte sich in erster Linie Sorgen um den Elektroroller.“ Der Notruf sei über die Türklingel der Nachbardienststelle eingegangen, die nicht in seinem Rayon gelegen sei. „Gibt es da nicht genaue Vorgaben, wie vorzugehen ist, wenn eine Unfallmeldung eingeht?“, will der Richter wissen. Diese gäbe es natürlich, sagt der Angeklagte.

„Der Verletzte war nicht mehr vor Ort“, erzählt er. Er gibt aber zu, nicht mehr ins Spital gefahren zu sein, um einen Alkotest am Unfalllenker vorzunehmen. Es sei aber bekannt, dass es sich um einen Alkoholiker handle. „Dass dies ein Fehler war, ist Ihnen bewusst?“, fragt der Richter. „Ja“, gibt sich der Angeklagte geknickt. Der 35-Jährige ist derzeit in einem anderen Bezirk tätig. Seitens der Kollegen wird er als „höflich, korrekt, motiviert, hilfsbereit beschrieben.“

Im neuen Bezirk gab es bislang keine dienstlichen Verfehlungen. Aufgrund der bisherigen Unbescholtenheit und seines umfassenden Geständnisses wird der Polizist zu acht Monaten bedingt verurteilt. Rechtskräftig. Er darf weiter Dienst versehen.