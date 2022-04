Ausflugsziele im Überblick: Neue Anreize für die Sommer-Touristen

Werbung

Wann soll die Sommersaison starten, wie schauen die Erwartungen der Betreiber aus und welche Neuerungen gibt es? Die NÖN hat sich bei großen Tagesausflugszielen des Bezirkes umgehört.

Annaberger Lifte



Rasant geht es in Annaberg mit der Zipline zu Tale. Foto: Martin Fueloe

Der mit 14. Mai angepeilte Saisonstart bringt interessante Neuerungen. „Nikis Alm-Abenteuer wird um die zwei Stationen ,Fuchsbau‘ und ,Rutschenweg‘ erweitert. Erstmals wird es auch einen Radverleih beim Lift geben. Hier stehen Woom-Kinderräder sowie auch E-Mountainbikes für Erwachsene zur Verfügung“, verrät Lifte-Chef Karl Weber. Er bestätigt ein Investitionsvolumen von rund 135.000 Euro.

Die Betriebszeiten werden adaptiert. „Wir fahren in Abstimmung mit den umliegenden Bergbahnen erstmals Samstag bis Montag, nicht wie üblich Freitag bis Sonntag“, informiert Weber über die Vorsaisonzeiten.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger glaubt an eine gute Saison: „Die Infektionszahlen beginnen wieder zu sinken. Wir erwarten, dass dem Tourismusland Niederösterreich eine großartige Sommersaison bevorsteht, wo wir gerade in Annaberg wortwörtlich neue Höhenflüge erwarten. Die Lust der Menschen auf Ausflüge, Urlaub und Action in der Naturlandschaft Niederösterreichs ist groß, viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher werden auch heuer ihre Freizeit aufgrund der hohen Inflation lieber im eigenen Land verbringen und das Erlebnis vor der Haustür suchen – dafür ist Annaberg geradezu perfekt.“

Bereit für viele Gäste

Annaberg habe sich vom reinen Wintersportgebiet sehr erfolgreich zur attraktiven Ganzjahresdestination weiterentwickelt, die mit ihrem vielfältigen Angebot für diverse Zielgruppen interessant sei. „Familien mit Kindern kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Mountainbiker, Wanderer und Abenteuerlustige, die sich mit der Zipline ins Tal stürzen können“, schildert Danninger.

Eibl-Jet Türnitz

Ähnlich optimistisch wie Danninger ist Eibl-Jet-Geschäftsführer Karl-Heinz Wieland: „Wir erwarten uns ähnliche Besucherzahlen wie letzte Saison. Wir glauben, dass Urlaub in Österreich noch immer sehr gefragt ist.“ Ausbesserungsarbeiten aufgrund von Winterschäden seien derzeit im Gange. „Teilweise wird die Außenwerbung neu gestaltet und überarbeitet“, präzisiert Wieland. Losgehen soll es bei der Sommer-Rodelbahn am Fuße des Eibl heuer am 29. April.

Gemeindealpe Mitterbach

Die Zahl der Mountaincarts wurde (wie exklusiv berichtet) auf 190 erhöht. Damit steht die weltgrößte Flotte für große und kleine Abenteuerlustige bereit. Mit 7. Mai geht es ab der Mittelstation wieder mit einem der Mountaincarts in fünf verschiedenen Größen über die 4,6 Kilometer lange Schotterstrecke rasant ins Tal. Wer möchte, kann klimafreundlich und bequem mit der Mariazellerbahn anreisen.

Muckenkogel-Lift

Der Einser-Sessellift auf den Lilienfelder Hausberg soll am 30. April den Betrieb aufnehmen, um die Gäste ins Wanderparadies Muckenkogel zu bringen.

Ötscher-Basis Wienerbruck

„Die Vorbereitungen laufen gut, der Saisonstart wird am 1. Mai wie geplant stattfinden können“, betont Florian Schublach, der Projektleiter des Naturparks Ötscher Tormäuer. Bisher seien am Wegenetz noch keine größeren Schäden vorgefunden worden. Nach zwei sehr unruhigen Saisonen – 2020 gab es extrem viele Besucher, 2021 war touristisch ruhig – tut sich Schublach mit einer Prognose schwer, ein Indikator stimme ihn jedoch zuversichtlich: „Wir hatten in den ersten drei Monaten im Jahr 2022 rund um ein Drittel mehr Zugriffe auf unserer Homepage als in den Vorjahren.“ Sehr positiv entwickle sich zudem die Buchungslage bei umweltpädagogischen Programmen und Wandertagen von Schulklassen. Das Ziel für heuer laute, den Ötscher-Turm mit Leben zu erfüllen: „Durch das Ausbleiben der Kindergruppen in den letzten Jahren haben wir zwar ein super Gebäude, das aber noch nicht richtig genutzt werden konnte“, erläutert Schublach.

Weißer Zoo Kernhof

Der bekannte Tierpark mit den weißen Tigern und dem Kameltheater als Haupt-Attraktionen hat nach der Winter-Pause bereits seit dem vergangenen Wochenende die Pforten geöffnet. Süßen tierischen Nachwuchs gibt es bei den Alpakas: „Silvester“, so wurde das Jungtier passend zu seinem Geburtsdatum getauft, können die Gäste zu den Öffnungszeiten bestaunen. Neu geschaffen wurde im Weißen Zoo für die jüngsten Besucher ein „Kraxlplatz“ zum ausgiebigen Klettern.

Die weißen Tiger sind die Stars im Weißen Zoo Kernhof. Foto: Weißer Zoo

Eintritt: Auf der Gemeindealpe Mitterbach werden die Preise laut Niederösterreich Bahnen alle zwei Jahre erhöht – heuer um durchschnittlich elf Prozent. Im Rest der angeführten Ausflugsziele bleiben die Ticketpreise im Vergleich zu 2021 großteils unverändert.

