Bezirk Lilienfeld Bader im Interview: „Eine geordnete Übergabe ist wichtig“

Lesezeit: 3 Min Gila Wohlmann

Karl Bader im Gespräch mit NÖN-Lilienfeld-Redaktionsleiter-Stellvertreterin Gila Wohlmann. Foto: privat

K arl Bader erzählt, warum er nicht mehr in den Landtag will und warum Sandra Böhmwalder die Neue an der Bezirksspitze ist.